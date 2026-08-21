Страна-агрессор получила новую партию ЗРК "Панцирь". Об этом сообщает Defence Express.

Что известно о ПВО противника?

Россия продолжает производство своих ЗРК семейства "Панцирь". Они будут развернуты для борьбы с беспилотниками, которые все чаще запускают Силы обороны Украины. Речь идет о кольцах ПВО вокруг Москвы и защите других важных объектов.

Государственная корпорация "Ростех" передала вооруженным силам страны-агрессора новую партию ПВО "Панцирь". Оккупанты утверждают, что системы могут использовать зенитные ракеты малой дальности и гиперзвуковые зенитные ракеты.

Российская армия получила две модификации: самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и стационарный ЗРК "Панцирь-СМД". Одной из особенностей последнего является отсутствие 30-миллиметровых пушек.



Модифицированный "Панцирь С-1М" / Фото из открытых источников

Кремль развертывает стационарные и самоходные ЗРК и ЗРГК на крышах правительственных и гражданских зданий. Кроме того, самоходные установки имеют собственные позиции.

Какие ракеты использует российская ПВО?

Как отмечают аналитики, что касается гиперзвуковых зенитных ракет 57Э6М-Е. Россияне утверждают, что их скорость составляет 1700 метров в секунду (5 Махов), дальность полета – до 40 километров, а принцип работы – "Hit-to-kill". Противник заявляет, что эти ракеты способны перехватывать баллистические ракеты.

Стандартная 57Э6-Е развивает максимальную скорость 1300 метров в секунду и имеет дальность до 20 километров. Что касается малой дальности, то речь идет о ТКБ-1055, которые могут поражать дроны на расстоянии до 7 километров. В одном "Панцирь-СМД" их может быть до 48 единиц.

Зенитные ракеты на системах "Панцирь" могут размещаться как в однородном, так и в смешанном составе. Россияне часто используют 4 ракеты 57Э6 и 8 ТКБ-1055, чтобы сбивать цели на разных дистанциях.

Напомним, что Украина регулярно наносит России серьезные удары своими дронами. В четверг, 20 августа, ГУР сообщило об очередной атаке на военную инфраструктуру российской армии.

Силы обороны нанесли удары по местам хранения и запуска российских беспилотников. Поражения пришлись на аэродромы во временно оккупированном Донецке и российском Приморско-Ахтарске.