"Використовують старі концепції": як Росія створює нові реактивні дрони, – Defense Express

Росія розробляє нове покоління реактивних дронів-камікадзе зі швидкістю польоту до 800 кілометрів на годину. Проте, Росія вже мало чимало досвіду у таких розробках.

Про це повідомляє видання Defense Express.

Що відомо про нові розробки російських БпЛА?

Офіційні ресурси не розкривають технічних параметрів нових російських безпілотників. Втім військово-промисловий комплекс Росії має тривалий досвід розробки реактивних апаратів із подібними характеристиками.

Зокрема, як повідомляє видання, ще у 1990-х роках КБ "Туполев" розробляло проєкт багатоцільового реактивного БПЛА Ту-300 "Коршун" на базі радянського Ту-141 "Стриж". Заявлена крейсерська швидкість цього апарату масою чотири тонни становила 950 кілометрів на годину, а маса бойового навантаження сягала тисячі кілограмів.

Сучаснішою спробою повернутися до цієї концепції став реактивний дрон "Гром" від компанії "Кронштадт", вперше показаний у 2024 році. Розробники задекларували для нього можливість нести до двох тонн бойового навантаження, зокрема авіаційні ракети Х-31.

Альтернативні гібридні концепти та компактні ракето-дрони

Окрім важких безпілотників, російські конструктори розглядають створення "гібридних" виробів на межі авіабомби та крилатої ракети. Прикладом такого підходу є авіаційний БПЛА С-71К "Ковер", розроблений під винищувачі Су-57.

Водночас експерти застерігають, що ракето-дрон зі швидкістю 800 кілометрів на годину може бути створений і в значно менших габаритах. Західним ілюстраційним аналогом такої системи є американська розробка Barracuda-500 від компанії Anduril із дальністю польоту 900 кілометрів та масою бойової частини 45 кілограмів.



Сімейство Barracuda від Andurill / Defence Express

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, в Україні вже тривають випробування вітчизняних реактивних дронів-перехоплювачів, здатних протидіяти швидкісним повітряним цілям. Раніше заступник командувача Повітряних сил Юрій Черевашенко зазначав, що частка реактивних безпілотників у ворожих ударах продовжує зростати, тому розробка засобів протидії є пріоритетом.