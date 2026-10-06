Про це під час засідання ТСК заявив заступник командувача Повітряних сил Юрій Черевашенко.

Росія готує більше швидкісних дронів

За словами Черевашенка, активніше застосовувати реактивні дрони Росія почала з липня.

Зараз вона сягає 40% від усіх застосованих БПЛА на території України. На окремих напрямках – до 60% ударів. І вона продовжує зростати. Ми прогнозуємо, що близько 80% в ударах будуть реактивні дрони,

– сказав він.

Нагадаємо, Росія також може суттєво збільшити швидкість своїх реактивних безпілотників, що створить додаткові виклики для української ППО. За словами Черевашенка, нині швидкість російських реактивних БпЛА може сягати 600 кілометрів на годину. Водночас у Повітряних силах прогнозують, що в майбутньому ворог може розігнати такі дрони до 800 – 900 кілометрів на годину.

Поки що українські військові не фіксували російських реактивних безпілотників, які б досягали таких показників.

Водночас Україна вже працює над посиленням протидії новій загрозі. Повітряні сили співпрацюють із виробниками реактивних дронів-перехоплювачів, які мають бути здатні знищувати такі ворожі цілі.

Наразі з військовими комунікують 20 компаній, які працюють над такими системами. 14 виробників уже проводять тестові польоти своїх перехоплювачів. З них 6 компаній мають певні результати зі знищення реактивних дронів, а напрацювання 3 виробників у Повітряних силах називають перспективними.