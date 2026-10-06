Об этом в ходе заседания ВСК заявил заместитель командующего Воздушными силами Юрий Черевашенко.

Россия готовит больше скоростных дронов

По словам Черевашенко, более активно применять реактивные дроны Россия начала с июля.

Сейчас их доля составляет 40% от всех БПЛА, задействованных на территории Украины. На отдельных направлениях – до 60% ударов. И эта доля продолжает расти. Мы прогнозируем, что около 80% ударов будут наноситься реактивными дронами,

– сказал он.

Напомним, Россия также может существенно увеличить скорость своих реактивных беспилотников, что создаст дополнительные вызовы для украинской ПВО. По словам Черевашенко, в настоящее время скорость российских реактивных БПЛА может достигать 600 километров в час. В то же время в Воздушных силах прогнозируют, что в будущем противник может разогнать такие дроны до 800–900 километров в час.

Пока что украинские военные не фиксировали российских реактивных беспилотников, достигающих таких показателей.

В то же время Украина уже работает над усилением противодействия новой угрозе. Воздушные силы сотрудничают с производителями реактивных дронов-перехватчиков, которые должны быть способны уничтожать такие вражеские цели.

В настоящее время с военными взаимодействуют 20 компаний, работающих над такими системами. 14 производителей уже проводят испытательные полеты своих перехватчиков. Из них 6 компаний добились определенных результатов в уничтожении реактивных дронов, а наработки 3 производителей в Воздушных силах называют перспективными.