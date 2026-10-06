О подготовке противника и наших методах противодействия рассказал заместитель командующего Воздушными силами Юрий Черевашенко в ходе заседания парламентской комиссии.

Враг может резко увеличить скорость дронов

Россия активно наращивает использование реактивных БПЛА в войне против Украины. По словам Юрия Черевашенко, в настоящее время скорость таких БПЛА составляет до 600 километров в час.

В то же время в Воздушных силах прогнозируют, что россияне могут увеличить этот показатель до 800–900 километров в час. При этом таких скоростей российских реактивных дронов пока еще не фиксировали.

С июля Россия существенно расширила применение таких беспилотников. Сейчас они составляют около 40% от всех БПЛА, которые использует враг, а в перспективе их доля может вырасти до 80%.

Параллельно Украина работает над средствами противодействия скоростным российским беспилотникам. Воздушные силы сотрудничают с производителями реактивных БПЛА-перехватчиков.

В настоящее время с военными взаимодействуют 20 компаний, разрабатывающих такие системы. 14 производителей уже проводят испытательные полеты своих перехватчиков. Из них 6 компаний добились определенных результатов в уничтожении реактивных дронов, а наработки 3 производителей в Воздушных силах называют перспективными.

В то же время быстрого масштабного развертывания таких средств ожидать не стоит. По словам Черевашенко, поставки перехватчиков в необходимых масштабах возможны не раньше конца ноября.

Напомним, Украина разрабатывает сразу несколько средств защиты от российских ударных и реактивных дронов. Владимир Зеленский сообщил, что первые результаты уже демонстрируют " дроны-перехватчики "Барс" ", эффективность которых на данный момент составляет около 30%.

Украина совместно с Германией планирует получить 2 тысячи таких дальнобойных перехватчиков. Параллельно испытываются другие модели дронов-перехватчиков.

Кроме того, Украина развивает и другие средства противодействия реактивным БПЛА. В частности, Киев может начать получать первые результаты программы малых ракет уже во второй половине октября. Речь идет об отечественных разработках, которые планируется применять для борьбы с реактивными беспилотниками России.