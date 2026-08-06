Росія випускає в місяць або навіть у тиждень більше ракет, ніж ми отримуємо, – Федоров

Росія випускає більше ракет, ніж Україна отримує ракет-перехоплювачів за місяць або тиждень. Так відчувається дефіцит боєприпасів для систем Patriot у світі.

Про це заявив ексміністр оборони України Михайло Федоров під час стриму Сергія Стерненка.

Федоров про дефіцит антибалістики

Михайло Федоров пояснив, що Україна отримує ракети до систем протиповітряної оборони Patriot у межах програми RURL. Шляхом європейського фінансування кошти акумулюють у спільному фонді, після чого за них закуповують ракети PAC-2 і PAC-3.

Він зазначив, що країна отримує ракети щомісяця, але є певний ліміт та план поставок.

Я не можу сказати в ефірі, скільки це ракет. Але хочу сказати, й про це вже неодноразово говорилося публічно, що останні місяці Росія випускає в місяць або навіть у тиждень більше ракет, ніж ми отримуємо за певний період часу,

– сказав колишній урядовець.

За словами колишнього очільника Міноборони, одна з головних причин дефіциту – США не встигають виробляти достатню кількість таких ракет одночасно для потреб своєї країни та України.

Федоров каже, що іншим джерелом постачання можуть бути запаси європейських країн. Однак більшість держав не мають значних резервів ракет до Patriot.