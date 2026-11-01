Пробув у космосі лише 3 місяці: Росія втратила черговий супутник системи "Рассвет"

Російська система супутникового інтернету "Рассвет", яку створюють як альтернативу Starlink, зазнала чергової втрати. Однак ситуація з рештою апаратів виявилася не такою критичною, як може здатися.

Про це пише Defense Express.

Чому Росія втратила ще один супутник?

За даними видання, 30 жовтня з орбіти зійшов апарат Rassvet-3 №17, який запустили лише в липні.

Супутник Rassvet-3 №17 із номером NORAD 100083 вивели на орбіту 19 липня 2026 року ракетою "Союз-2.1Б" разом із 15 іншими апаратами.

Аналітики Defense Express припускають, що після запуску супутник жодного разу не активував власну рушійну установку, необхідну для коригування орбіти.

Через опір залишкової атмосфери він поступово втрачав висоту й приблизно через три місяці зійшов з орбіти.

Прогнозована траєкторія входження російського супутника "Рассвет-3" №17 в атмосферу Землі / Фото Aerospace Corporation

Це вже другий супутник системи "Рассвет", який Росія втратила. Перший, Rassvet-3 №4, зійшов з орбіти 6 червня після запуску 23 березня.

Під загрозою перебував і супутник №23. Він опустився до висоти близько 220 кілометрів, однак 20 жовтня почав підвищувати орбіту. Згодом апарат досяг приблизно 300 кілометрів і продовжив набирати висоту.

Динаміка руху супутника / Скрини з сайту Defense Express

Чи вдалося Росії створити аналог Starlink?

Попри втрату двох супутників, розгортання російської системи "Рассвет" триває.

За даними Defense Express, із 30 апаратів, які залишилися на орбіті, 26 уже досягли висоти близько 500 кілометрів. Ще один супутник також наближається до цієї позначки.

Хоча запланована робоча висота угруповання становить приблизно 800 кілометрів, нинішнє перебування супутників на висоті 500 кілометрів не свідчить про несправність.

На цьому етапі апарати займають необхідні орбітальні позиції. Після завершення цього процесу вони мають синхронно піднятися на заплановану висоту.



Заплановане угрупування "Рассвет" із супутників "Рассвет-3" / Фото Defense Express



Ба більше, супутники вже працюють у тестовому режимі. Російська компанія "Бюро 1440" випробовує термінали зв'язку у віддалених регіонах країни.

Також з'являлися повідомлення про виявлення на російських ударних безпілотниках пристроїв, схожих на термінали супутникового зв'язку. Однак їхню належність саме до системи "Рассвет" поки не підтверджено.

Аналітики Defense Express зазначають, що розгортання російського супутникового угруповання відбувається повільно, проте загалом просувається успішно.

Втрата двох із 32 запущених серійних супутників сама по собі не є свідченням провалу проєкту. Для порівняння, під час першого запуску Starlink із 60 апаратів десять не досягли запланованої орбіти, причому частину з них навмисно вивели з експлуатації для випробувань.

Що відомо про російську систему "Рассвет"?

"Рассвет" — це російський проєкт низькоорбітального супутникового інтернету, який розробляє компанія "Бюро 1440". Його позиціюють як альтернативу американській системі Starlink.

Мережа має забезпечувати швидкісний зв'язок у віддалених районах, однак її також можуть використовувати у військових цілях, зокрема для зв'язку з безпілотниками.

Росія планує створити угруповання із сотень супутників, а початок комерційної експлуатації системи анонсувала на 2027 рік.

Раніше розвідники з'ясували, що окупанти прагнуть інтегрувати супутники "Рассвет" у систему цілевказання для ракетних комплексів "Іскандер-М".