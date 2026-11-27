Російські військові почали активно застосовувати нову китайську цифрову систему зв'язку Ascent. Вона має закритий протокол передачі даних і використовує шифрування AES-256.

Про це повідомив український фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про китайську систему Ascent?

За словами "Флеша", останнім часом йому надсилають фотографії обладнання з чотирма антенами, запитуючи, що це за система. Йдеться саме про Ascent.

Її розробники також створили систему Walksnail, однак Ascent є окремим рішенням. Модеми побудовані на чипсеті Artosyn ARLink AR8030, а протокол зв'язку закритий.



Цифрова система Ascent / Фото Сергія Бескрестнова

Система використовує шифрування AES-256. "Флеш" також звернув увагу на поступове витіснення аналогового відео цифровими технологіями.



Китайська система Ascent в роботі / Фото Сергія Бескрестнова



Нагадаємо, раніше "Флеш" уже наголошував на тому, що російські військові модернізують свої безпілотники та переходять на цифрові системи передачі відео. Зокрема, такі технології почали з'являтися на дронах "Молнія".