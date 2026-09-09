Це загрожує зробити засоби виявлення повітряних цілей неефективними вже найближчим часом. Про нову тактику росіян розповів "Флеш".

Що відомо про цифровий зв'язок у БпЛА?

Радник Президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" повідомив, що на російських дронах "Молнія" все частіше фіксують цифрові системи передачі відео.

Треба бути готовими до того, що цифрове відео колись повністю замінить аналогове (в першу чергу на крилах), і всі портативні детектори та стаціонарні пункти прийому аналогового відео стануть неефективними,

– написав Бескрестнов.

Фахівець зазначає, що Україна має вже зараз модернізувати системи перехоплення. Головне завдання – додати функцію виявлення цифрового відеосигналу до систем перехоплення.



Росіяни модернізовують "Молнії" / Фото з соцмереж "Флеша"

За словами Бескрестнова, навіть якщо пристрої не зможуть декодувати та показати саме зображення з ворожого безпілотника, вони зафіксують факт його присутності та точно визначать пеленг. Завдяки цьому українські військові отримають вчасне сповіщення про наближення небезпеки та зможуть вжити необхідних заходів.

Зазначимо, що Україна також розвиває власні технології. У неділю, 6 вересня, Володимир Зеленський заявив, що 67 українських компаній нині працюють над технологіями для масового збиття реактивних дронів. За його словами, частина розробників уже має перші результати.