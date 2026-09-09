Може розтягнутися у часі: у чому небезпека нової балістики, яку хоче створити Росія

Росія планує випробувати новий тип балістичних ракет, здатних долітати на відстань до 800 кілометрів і загрожувати західним регіонам України. Однак на шляху ворога вже постали численні технічні збої та успішна протидія з боку українських сил.

Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу про небезпеку розробки Росією нової балістичної ракети. За його словами, хоч загроза є серйозною для всієї території України, реалізація цього проєкту може бути доволі повільною.

У чому загроза для західних областей України?

Росіяни у разі успіху випробування нової балістичної ракети з дальністю ураження до 800 кілометрів зможуть атакувати не лише Київ чи центральні регіони, а й західні області України.

Втім, на думку військового оглядача, ключове завдання України полягає не тільки у збитті таких цілей за допомогою засобів ППО, а й у системному знищенні потенціалу ворога на етапі виробництва. Російський оборонпром змушений долати санкційні бар'єри, залучаючи імпорт через Китай та інші країни, що здорожчує і сповільнює розробку.

Звісно, ми можемо збивати таку ракету, але наш інтерес – ліквідовувати пускові установки, елементи виробництва російської зброї,

– наголосив Василь Пехньо.

Чому плани ворога можуть розтягнутися у часі?

Експерт зазначив, що публічні анонси військових розробок ворога далеко не завжди відповідають реальності. На терміни готовності зброї впливають як внутрішні технологічні проблеми Росії, так і активні заходи впливу з боку Сили оборони України.

Військовий оглядач розповів про нову балістику росіян: дивіться відео

Яскравим прикладом є російський проєкт супутникового зв'язку "Рассвєт", який має забезпечити широкосмуговий інтернет для ворожих дронів. З 32 запущених апаратів частина вже зійшла з орбіти, а інші не змогли піднятися на розраховану висоту в 800 кілометрів, залишившись на рівні 300 – 500 кілометрів. Крім того, за словами Пехньо, Україна завдала удару по підприємству, дотичному до виробництва ракет-носіїв для цих супутників. Це теж може відкинути росіян по часу.

Це динамічний процес. Ми їм постійно намагаємося завадити щось зробити, є певні об'єктивні обставини, які заважають їм реалізувати задумане. Війна на виснаження – це створення множинності проблем одне одному, і хто краще з ними справляється, той і попереду,

– підсумував військовий оглядач.

Тому, на думку Пехньо, не можна стверджувати зі 100% ймовірністю, що росіяни матимуть балістику з дальністю 800 кілометрів, але і не можна применшувати цю загрозу. Якщо зона ураження цими ракетами буде розширена, це, безперечно, погано. Проте це війна, і у росіян також до недавнього часу були об'єкти, наприклад, в Уфі, які не потрапляли під зону ураження українських засобів, а зараз вони потрапляють.

Нагадаємо, що у ГУР МО повідомили, що Росія має намір до кінця 2026 року завершити випробування нового типу балістичних ракет, здатних долітати до західних областей України. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький закликав міжнародних партнерів розширити санкційний тиск на Росію, щоб перекрити їй доступ до іноземних компонентів для далекобійної зброї. Зі свого боку Україна продовжує вдалі удари по російських об'єктах, наслідки яких є критичними для ворога.