Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу об опасности разработки Россией новой баллистической ракеты. По его словам, хотя угроза является серьезной для всей территории Украины, реализация этого проекта может идти довольно медленно.

В чем заключается угроза для западных областей Украины?

В случае успешного испытания новой баллистической ракеты с дальностью поражения до 800 километров россияне смогут провести атаку не только на Киев или центральные регионы, но и на западные области Украины.

Впрочем, по мнению военного обозревателя, ключевая задача Украины заключается не только в сбивании таких целей с помощью средств ПВО, но и в системном уничтожении потенциала врага на этапе производства. Российский оборонпром вынужден преодолевать санкционные барьеры, привлекая импорт через Китай и другие страны, что удорожает и замедляет разработку.

Конечно, мы можем сбивать такую ракету, но наш интерес – ликвидировать пусковые установки, элементы производства российского оружия,

– подчеркнул Василий Пехньо.

Почему планы противника могут затянуться во времени?

Эксперт отметил, что публичные анонсы военных разработок противника далеко не всегда соответствуют реальности. На сроки готовности оружия влияют как внутренние технологические проблемы России, так и активные меры воздействия со стороны Сил обороны Украины.

Военный обозреватель рассказал о новой баллистике россиян: смотрите видео

Ярким примером является российский проект спутниковой связи "Рассвет", который должен обеспечить широкополосный интернет для вражеских дронов. Из 32 запущенных аппаратов часть уже сошла с орбиты, а остальные не смогли подняться на рассчитанную высоту в 800 километров, остановившись на отметке 300–500 километров. Кроме того, по словам Пехньо, Украина нанесла удар по предприятию, связанному с производством ракет-носителей для этих спутников. Это тоже может задержать россиян.

Это динамичный процесс. Мы постоянно пытаемся помешать им что-то сделать, есть определенные объективные обстоятельства, которые мешают им реализовать задуманное. Война на истощение – это создание множества проблем друг для друга, и кто лучше с ними справляется, тот и впереди,

– подытожил военный обозреватель.

Поэтому, по мнению Пехньо, нельзя утверждать со 100-процентной вероятностью, что у россиян будет баллистическая ракета с дальностью 800 километров, но и нельзя преуменьшать эту угрозу. Если зона поражения этими ракетами будет расширена, это, бесспорно, плохо. Однако это война, и у россиян до недавнего времени также были объекты, например, в Уфе, которые не попадали в зону поражения украинских средств, а сейчас они попадают.

Напомним, что в ГУР Минобороны сообщили, что Россия намерена до конца 2026 года завершить испытания нового типа баллистических ракет, способных долетать до западных областей Украины. Заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Россию, чтобы перекрыть ей доступ к иностранным компонентам для дальнобойного оружия. Со своей стороны Украина продолжает наносить успешные удары по российским объектам, последствия которых являются критическими для врага.