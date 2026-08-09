Російський танк навчили відбивати FPV: "Арена-М" вперше спрацювала на фронті

Російська армія під час чергової спроби механізованого штурму застосувала танк Т-72Б3А, оснащений комплексом активного захисту "Арена-М". Під час атаки система змогла перехопити українські FPV-дрони, що атакували бойову машину.

Про це повідомляє Militarnyi.

Що відомо про нову загрозу?

Російська армія під час чергової спроби механізованого штурму застосувала танк Т-72Б3А, оснащений комплексом активного захисту "Арена-М". Під час атаки система змогла перехопити українські FPV-дрони, що атакували бойову машину.

За інформацією, яку наводить "Мілітарний" із посиланням на військового оглядача Путяту, українські оборонці використали близько семи дронів для того, щоб спустошити боєкомплект «Арени-М». Загальна кількість FPV, витрачених для ураження однієї такої машини, за його оцінкою, могла становити від 15 до 20.

Раніше Служба безпеки України оприлюднила відео атаки на російську механізовану колону, яку знищував підрозділ безпілотних систем "Омега". У тому бою росіяни залучили сім танків, намагаючись провести штурм українських позицій.

На кадрах видно Т-72Б3А з комплексом "Арена-М". Зокрема, на машині помітні порожні комірки для контрбоєприпасів, що може свідчити про використання боєприпасів комплексу під час відбиття атак дронами.

Саме цей епізод став одним із перших публічних підтверджень того, що російська "Арена-М" не лише встановлюється на бронетехніку, а й реально використовується для боротьби з FPV-дронами безпосередньо на фронті.

Водночас наразі немає підстав говорити про масове оснащення російських танків такими системами. Застосування "Арени-М" на фронті залишається порівняно рідкісним, а інформації про кількість машин із цим комплексом та його загальну ефективність у бойових умовах небагато.

Нагадаємо, "Арена-М" – російський комплекс активного захисту, призначений для виявлення та знищення боєприпасів, які наближаються до танка. Система має виявляти загрозу та використовувати спеціальні контрбоєприпаси, щоб знищити або відхилити її до того, як вона влучить у бронемашину.

Розробка розпочалася ще наприкінці радянського періоду, а різні модифікації комплексу створювалися протягом десятиліть. Російські конструктори щонайменше з 2019 року працювали над інтеграцією "Арени-М" на танки Т-72Б3 і Т-90М.

Вогневі випробування комплексу на Т-72Б3 відбулися ще у 2021 році. У 2022 та 2024 році також фіксували окремі російські танки Т-72Б3 і Т-90М, обладнані "Ареною-М".

Однак попри багаторічні розробки та заяви Росії про масштабне впровадження системи, серійне оснащення бойових підрозділів тривалий час залишалося проблемою. Окремі танки з "Ареною-М" використовували не на фронті, а для зйомок російської пропагандистської продукції.