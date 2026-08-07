Полювання на "Іскандери": чи можуть українські дрони знищувати російські пускові установки

Україна поки не має достатньої кількості власних балістичних ракет, тому для знищення російських пускових установок "Іскандер" основним інструментом залишаються безпілотники. Успіх таких операцій залежить передусім від швидкості розвідки, точності визначення координат і можливості вчасно дістатися рухомої цілі.

Про це пише видання Defense Express.

Як дрони можуть знищувати російські балістичні пускові установки?

Пускові установки ОТРК "Іскандер" є однією з найскладніших цілей для українських Сил оборони. Російські комплекси можуть швидко змінювати позиції, тому для їхнього знищення необхідно не лише виявити ціль, а й максимально оперативно передати її координати засобам ураження. Проблема полягає у дуже короткому часовому вікні.

За наведеними даними, з маршу пускова 9П78-1 може підготуватися до запуску першої ракети приблизно за 16 хвилин, а якщо вже перебуває на позиції – приблизно за 4 хвилини. Після запуску другої ракети установка може залишити позицію протягом кількох хвилин. Тому найбільш ефективним варіантом було б знищення пускової ще до моменту запуску ракети. Якщо ж її виявляють лише після пуску, часу на ураження залишається значно менше, а російська установка може встигнути змінити місце.

Наразі Україна не має достатньої кількості власних балістичних ракет, які можна було б регулярно використовувати для такого полювання. Американські ATACMS були передані в обмеженій кількості, а доступні крилаті ракети не призначені для ураження рухомих наземних цілей. Тому одним із головних засобів боротьби з російськими пусковими залишаються безпілотники – зокрема баражувальні боєприпаси та далекобійні ударні дрони.

За даними видання, такі операції вже мають успішні приклади. Українські військові раніше уражали російські комплекси ППО, "Бастіон-М" та установки ОТРК "Іскандер". Зокрема, були випадки знищення техніки безпосередньо в районах її базування або навіть в укриттях.

Водночас використання дронів має серйозний недолік – нижчу швидкість порівняно з ракетами. Якщо ударний безпілотник летить до району цілі тривалий час, російська пускова за цей період може змінити позицію. Тому критично важливим стає постійне розвідувальне спостереження, яке дозволяє оновлювати координати цілі під час польоту дрона. Інший варіант – постійне чергування розвідувальних та ударних безпілотників у районах, де очікується переміщення російських ракетних комплексів. Це дозволяє скоротити час між виявленням "Іскандера" та його ураженням. Окремою проблемою залишається російська ППО. Навіть після точного виявлення пускової українському дрону необхідно подолати захист противника та безпосередньо вразити ціль.

Нагадаємо, ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що найефективнішою відповіддю на російські балістичні удари може стати українська балістика. Він наголосив, що Сили оборони мають не лише перехоплювати ракети, а й знищувати російські пускові установки до або одразу після запуску.