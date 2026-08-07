Об этом пишет издание Defense Express.

Как дроны могут уничтожать российские баллистические пусковые установки?

Пусковые установки ОТРК "Искандер" являются одной из самых сложных целей для украинских Сил обороны. Российские комплексы могут быстро менять позиции, поэтому для их уничтожения необходимо не только обнаружить цель, но и максимально оперативно передать ее координаты средствам поражения. Проблема заключается в очень коротком временном окне.

Согласно приведенным данным, с марша пусковая установка 9П78-1 может подготовиться к запуску первой ракеты примерно за 16 минут, а если уже находится на позиции – примерно за 4 минуты. После запуска второй ракеты установка может покинуть позицию в течение нескольких минут. Поэтому наиболее эффективным вариантом было бы уничтожение пусковой установки еще до момента запуска ракеты. Если же ее обнаруживают только после запуска, времени на поражение остается значительно меньше, а российская установка может успеть сменить местоположение.

В настоящее время Украина не располагает достаточным количеством собственных баллистических ракет, которые можно было бы регулярно использовать для такой охоты. Американские ATACMS были переданы в ограниченном количестве, а имеющиеся крылатые ракеты не предназначены для поражения движущихся наземных целей. Поэтому одним из главных средств борьбы с российскими пусковыми установками остаются беспилотники – в частности, барражирующие боеприпасы и дальнобойные ударные дроны.

По данным издания, у таких операций уже есть успешные примеры. Украинские военные ранее поражали российские комплексы ПВО, "Бастион-М" и установки ОТРК "Искандер". В частности, были случаи уничтожения техники непосредственно в районах ее базирования или даже в укрытиях.

В то же время использование дронов имеет серьезный недостаток – более низкую скорость по сравнению с ракетами. Если ударный беспилотник летит к району цели в течение длительного времени, российская пусковая установка за этот период может сменить позицию. Поэтому критически важным становится постоянное разведывательное наблюдение, которое позволяет обновлять координаты цели во время полета дрона. Другой вариант – постоянное дежурство разведывательных и ударных беспилотников в районах, где ожидается перемещение российских ракетных комплексов. Это позволяет сократить время между обнаружением "Искандера" и его поражением. Отдельной проблемой остается российская ПВО. Даже после точного обнаружения пусковой установки украинскому дрону необходимо преодолеть защиту противника и непосредственно поразить цель.

Напомним, экс-министр обороны Михаил Федоров заявил, что наиболее эффективным ответом на российские баллистические удары может стать украинская баллистика. Он подчеркнул, что Силы обороны должны не только перехватывать ракеты, но и уничтожать российские пусковые установки до или сразу после запуска.