Об этом он заявил во время стрима Сергея Стерненко.

Что сказал Федоров о борьбе с русской баллистикой?

По его словам, борьба с российской баллистикой не ограничивается только средствами противовоздушной обороны. Одним из самых эффективных способов является уничтожение пусковых установок еще до или сразу после запуска ракет. По словам экс-министра, из-за дефицита средств противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты, Украина должна делать ставку не только на их сбивание, но и на уничтожение пусковых установок и другие способы срыва вражеских запусков.

Федоров подчеркнул, что идеальным вариантом в борьбе с вражескими ракетами является "баллистика против баллистики". В то же время, он подчеркнул, что Украина должна применять и другие, асимметричные методы поражения.

Есть другие операции, которые нужно делать и нужно делать их агрессивно и достаточно асимметрично. Россияне должны понимать, что подойти к пусковой баллистике и привести ее в действие – это 90% гарантированная смерть,

– заявил он.

По словам Федорова, Силы обороны уже совершают операции по уничтожению российских пусковых установок. Такой подход может стать одним из самых эффективных способов уменьшения угрозы баллистических ударов и в перспективе дать ощутимые результаты. В частности, экс-министр отметил, что в день своего увольнения были проведены испытания государственного проекта, разрабатываемого около десяти лет. По его словам, украинская баллистическая ракета успешно поразила определенную цель практически без отклонений.