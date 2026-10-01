Старый БТР превратился в робота-бомбу: как ВСУ проделали хитрый трюк против россиян

Старая советская бронетехника, которая уже давно не соответствует требованиям современной войны, может сыграть совершенно неожиданную роль на поле боя. Так украинские военные использовали БТР-60, превратив его в дистанционно управляемую машину для удара по российским позициям.

Военный эксперт United Unmanned Systems Юлиан Репке в эксклюзивном интервью для War & Politics 24 объяснил, как ВСУ удалось перехитрить россиян с помощью такого решения и почему этот прием нельзя использовать без ограничений.

Как ВСУ дали новую жизнь старому БТР?

Третья штурмовая бригада использовала советские БТР-60 во время операций под Новым и Катериновкой. Машины дистанционно управлялись и были оснащены противотанковыми минами ТМ-62.

Они сделали это дважды с БТР-60, что очень интересно,

– отметил Репке

Идея заключалась в том, чтобы создать у российских военных впечатление, будто к их позициям приближается обычная украинская бронемашина с пехотой. Россияне ожидали, что внутри БТР находятся украинские военные, поэтому позволили машине приблизиться к позициям.

Чего они не знали, так это того, что это были не украинские солдаты, а дистанционно управляемый БТР-60, о котором вы упоминали, начиненный десятками противотанковых мин ТМ-62,

– добавил эксперт.

После этого бронемашину использовали для удара по российским укреплениям.

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Почему россияне не уничтожили БТР сразу?

Репке считает, что ключевую роль сыграла именно неожиданность такого применения. Российские военные могли воспринять БТР как обычную штурмовую машину и рассчитывали уничтожить ее вместе с пехотой.

Если бы россияне знали, что это может быть самоходное взрывное устройство, то есть роботизированная машина-бомба, они бы обстреляли ее заранее и попытались уничтожить, и, скорее всего, это сработало бы,

– отметил аналитик.

Поэтому, по мнению эксперта, главным преимуществом такого решения была не сама старая бронетехника, а эффект неожиданности.

Можно ли использовать этот прием массово?

Репке подчеркивает, что БТР-60 – старая и уязвимая машина. Поэтому преобразование таких бронетранспортеров в беспилотные ударные системы не стоит воспринимать как универсальное решение.

Он отметил, что такой подход уже сработал в двух случаях, однако повторять его десятки раз вряд ли удастся.

Это не сработает 20 или 100 раз. Это сработает иногда, и это действительно сработало,

– пояснил Репке.

По словам Репке, БТР-60 стал лишь одним из нестандартных решений, которые Третья штурмовая дивизия использует на поле боя. Последние сообщения Третьего армейского корпуса также указывают, что роботизированные БТР-60 были частью более широкого применения наземных беспилотных систем в ходе операции "Вивальди".