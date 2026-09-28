Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Каковы результаты третьего этапа операции "Вивальди"?

По словам бригадного генерала, 3-й корпус освободил Новое, Редкодуб и Екатериновку и возобновил контроль над Карповкой и Новомихайловкой.

Потери врага за этот этап операции составили 2000 оккупантов. Еще более 250 россиян захвачены в плен.

Защитники вернули еще 51 километр квадратный территории. Всего с начала наступательных действий на Лиманском направлении освобождены 176 километров квадратных украинской земли.

Белецкий рассказал, что главной целью третьего этапа "Вивальди" стало Новое – ключевой хаб противника на плацдарме. "Кто контролирует высоты вокруг этого населенного пункта, тот и владеет инициативой на плацдарме", – объяснил командир.

Противник был убежден, что основным направлением удара является Шандриголово – Зеленая Долина. Это заставило его бессмысленно сжечь свои резервы в контратаках именно в этом направлении. Россияне проспали настоящий удар, сосредоточенный на взятии Нового,

– заявил Белецкий.

Для прорыва российской обороны Третий армейский корпус применил собственное изобретение – советские БТР-60, превращенные в роботизированные комплексы-камикадзе. Ими взорвали самые крепкие укрепления врага.

Россияне сдавались в плен целыми подразделениями вместе с офицерами, пилотами, артиллеристами.

Ранее Белецкий сообщил, что контрнаступательная операция "Вивальди" севернее Лимана сорвала план России окружить "Фортецю". Российские войска планировали наступать на нее с севера через Лиман и Святогорск и с юга – через Доброполье.