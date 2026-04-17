Частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" на скорости более 400 километров в час

В Харьковской области группа частной ПВО впервые сбила реактивный "Шахед", который летел со скоростью более 400 километров в час. Это стало новым этапом в развитии проекта частной ПВО, который усиливает защиту критической инфраструктуры.

Враг все чаще применяет более быстрые и сложные для перехвата реактивные дроны. Именно поэтому в Украине системно развивают многоуровневую противовоздушную оборону, в которую входят и частные группы ПВО. О сбивании реактивного "Шахеда" сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как работает частная ПВО и почему ее считают важной частью защиты неба?

Частная ПВО стала одним из элементов системы, которая должна быстро наращивать способности защиты без дополнительной нагрузки на боевые подразделения. Такие группы усиливают оборону критической инфраструктуры и работают в рамках единой системы управления Воздушных сил.

Сейчас на 19 предприятиях формируют частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО,

– сообщил министр обороны.

Первое сбитие реактивного дрона свидетельствует о выходе на новый уровень сложности. Речь идет об угрозе, которую сложнее обнаружить и перехватить из-за высокой скорости полета. Следующим шагом Федоров называет масштабирование проекта и его результатов. В Минобороны делают ставку на то, что это позволит сбивать больше воздушных целей и быстрее реагировать на новые угрозы.

