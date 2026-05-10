Враг за этим гоняется: чем уникальны новые дроны, которые наносят большой вред России

Украина активно развивает производство дронов типа "летающее крыло" – в частности барражирующие боеприпасы Anubis, которые трудно обнаружить радарами и которые наносят серьезные удары по врагу. В то же время главная технологическая битва происходит в сфере радиолокационной борьбы.

Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что в ближайшей перспективе на поле боя ожидается переход к управлению роями дронов.

Чем особые Anubis и как они работают?

По словам эксперта, Anubis – это семейство барражирующих боеприпасов, вдохновленное американским бомбардировщиком B-2 Spirit. Такая форма сама по себе делает дрон сложной целью для радаров, а наводятся они с помощью разведчиков типа SHARK. К тому же подобных систем в Украине становится все больше.

Россиянам сложно обнаруживать эти системы, но и они пытаются уменьшить заметность своих дронов, поэтому проблема детекции существует с обеих сторон. Разница в том, что мы технологически и инновационно впереди – хотя это постоянная шахматная доска инноваций. Кстати, название Anubis очень символическое, потому что в древнеегипетской мифологии это сын Нефтиды и Осириса, который принимал души умерших,

– объяснил Криволап.

Сейчас Украина сосредоточилась не только на дальних ударах, но и на средней дальности, где самая плотная концентрация ПВО и РЭБ. До 2022 года Россия была мировым лидером в производстве РЭБ, но с тех пор Украина активно наверстывает.

Криволап считает, что главная проблема в зоне боевого столкновения – найти баланс между управляемостью дрона и его автономностью: управляемый дрон можно заглушить РЭБом, а автономный теряет точность при работе по движущимся целям.

"Следующим шагом с обеих сторон станет интеграция искусственного интеллекта для распознавания образов, наведения на цель и ориентирования по карте. Достаточно добавить камеру и блок управления – и дрон становится значительно умнее. Кроме того, будущее – за роями дронов, где каждый выполняет именно свою функцию. Именно управление роями существенно повысит эффективность ударов на средней дальности", – сказал Криволап.

Обратите внимание! Дрон-камикадзе Anubis, который производится совместно американско-немецко-украинским предприятием, оборудован системой Skynode N для автоматического наведения без использования GPS, спутниковой связью Starlink и боевой частью около 45 килограммов. Ключевым преимуществом этого дрона является его высокий уровень автономности. Благодаря Skynode N беспилотник может самостоятельно корректировать курс и цель после подтверждения оператора.

Что еще известно о новых украинских разработках?

Украина испытала турель с искусственным интеллектом, которая может автономно обнаруживать и уничтожать дроны, в том числе и те, работающие на оптоволоконном управлении. Сейчас эту систему уже используют в более чем 10 подразделениях, а в дальнейшем ее планируют масштабировать для усиления ПВО.

В Минобороны отметили, что комплекс способен самостоятельно выявлять воздушные цели, сопровождать их и рассчитывать траекторию движения. После этого оператору нужно лишь подтвердить поражение одним нажатием кнопки.