На фронте впервые засветились дальнобойные дроны Anubis с ИИ

Украинские Силы беспилотных систем впервые продемонстрировали применение нового дальнобойного ударного дрона Anubis. Он относится к классу middle strike и сочетает автономность, устойчивость к РЭБ и мощную боевую часть.

Об этом сообщает Defence Express.

Что известно о дроне Anubis?

Кадры с использованием этого БПЛА обнародовал командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди в видеоподборке боевой работы 414-й отдельной бригады "Птицы Мадьяра". Один из моментов – удар по российскому пункту управления дронами в Запорожской области в ночь на 7 мая.

Хотя официального подтверждения названия беспилотника не было, аналитики смогли идентифицировать его по характерному интерфейсу с функциями автоматического захвата цели. Подобные элементы ранее демонстрировала американская компания Auterion в материалах об ударном дроне Artemis ALM-20. Также внимание привлекла форма аппарата, которая напоминает "Шахед".

Украина использовала дрон Anubis (на 2:44)

Известно, что Anubis производит совместное американско-немецко-украинское предприятие Auterion Airlogix Joint Venture GmbH. В апреле компания сообщала о контракте на поставку Украине тысяч тяжелых дронов с искусственным интеллектом при поддержке правительства Германии.

Одним из главных преимуществ Anubis является высокий уровень автономности. Благодаря системе Skynode N беспилотник способен самостоятельно донаводиться на цель после подтверждения оператором, а также ориентироваться без GPS через визуальную навигацию.

Это значительно повышает устойчивость дрона к средствам радиоэлектронной борьбы. Дополнительно аппарат оснащен спутниковой связью Starlink, что обеспечивает защищенное управление на большой дистанции без типичных ограничений радиоканалов.

Информация об оснащении Starlink появилась, в частности, после того, как россияне показали обломки одного из сбитых беспилотников во временно оккупированном Донецке.

По предварительным данным, Anubis имеет осколочно-фугасную боевую часть с примерно 30 килограммами взрывчатого вещества, что означает приблизительный вес всей боевой части, вместе с корпусом и поражающими элементами в около 45 килограммов.

Эксперты считают, что новый дрон сочетает сразу несколько ключевых характеристик современного ударного БПЛА – автономность на базе ИИ, высокую защищенность от РЭБ и достаточную мощность для поражения широкого спектра целей. В то же время открытыми остаются вопросы стоимости производства и темпов серийного выпуска таких систем.

