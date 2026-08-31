Федоров готов помочь США создать "армию дронов" в обмен на ракеты для Patriot, – FT

Михаил Федоров заслужил репутацию человека, сыгравшего ключевую роль в развитии украинских дронов. Бывший министр готов поделиться своим опытом с союзниками, если те помогут Украине.

Об этом бывший министр обороны рассказал в интервью Financial Times, находясь с визитом в Вашингтоне.

Какое предложение Федоров сделал США?

Недавно Михаил Федоров согласился работать советником министра обороны Италии. Он считает, что помощь Италии в развитии военных технологий может открыть новые возможности для сотрудничества. В частности, у Италии есть системы противовоздушной обороны, которых не хватает Украине.

По словам Федорова, он также планирует искать подобные консультативные должности в других странах-партнерах, в частности, возможно, во Франции и США.

Экс-министр заявил, что готов помочь США "создать армию дронов" в обмен на американские ракеты-перехватчики Patriot, необходимые Украине для защиты этой зимой. "Я готов на такой обмен", – сказал он.

Федоров отказался комментировать, будет ли он встречаться в Вашингтоне с представителями администрации Дональда Трампа.

Также экс-министр не сказал, планирует ли он встретиться с соучредителем SpaceX и американским миллиардером Илоном Маском.

Напомним, что Владимир Зеленский обращался к Маску с просьбой разрешить Украине использовать дроны из сети Starlink для нанесения ударов по пусковым установкам баллистических ракет в глубине территории России.

Лица, знакомые с ситуацией, сообщили, что ранее Маск говорил Федорову, что готов дать соответствующее разрешение. В то же время, по их словам, Маск заявлял, что это политическое решение, которое должно приниматься в Белом доме.

Что за фонд стремится создать Федоров?

Михаил Федоров ищет инвестиции в США для создания фонда оборонных технологий. Он хочет привлечь западный капитал, чтобы создавать и развивать компании, которые будут разрабатывать новое оружие для Украины.

По словам экс-министра, фонд должен помочь "написать новую историю" войны против России. Он будет отличаться от обычного венчурного фонда: сможет не только вкладывать деньги в украинские стартапы, но и самостоятельно создавать новые компании.

Привлеченные средства планируется использовать для разработки технологий, которые должны помочь Украине противостоять российскому вторжению.

Федоров уже ищет поддержку среди венчурных и частных инвесторов, а также американских технологических компаний. Он ведет переговоры с "большим количеством" потенциальных инвесторов, которых интересуют украинские военные разработки.

На первом этапе фонд планирует сосредоточиться на трех направлениях:

первое – боевая робототехника, которая должна уменьшить зависимость Украины от людей на фронте и сократить количество военных, необходимых непосредственно на передовой;

второе – недорогие скоростные дроны-перехватчики, предназначенные для борьбы с новыми российскими реактивными ударными беспилотниками;

третье – недорогие ракеты с искусственным интеллектом.

Федоров считает, что Россия, вероятно, будет пытаться затянуть войну. Если она продлится еще два – три года, фонд сможет разрабатывать самые современные решения для поля боя. В то же время инвесторы получат доступ к опыту и урокам, которые Украина извлекла в ходе войны.