Fire Point строит завод по производству твердого ракетного топлива в Дании

Украинская оборонная компания Fire Point строит в Дании завод по производству твердого ракетного топлива. Предприятие должно стать первым химическим оборонным производством украинской компании на территории НАТО.

Об этом представители компании рассказали в ходе выставки DALO Industry Days в датском Хернинге, пишет Vector.

Что известно о строительстве нового предприятия?

Украинская компания Fire Point приступила к строительству завода по производству твердого ракетного топлива в Дании. Проект реализует датский филиал компании – Fire Point Rocket Technologies, который стал первым зарубежным объектом материнской компании Fire Point Ukraine.

Представители компании представили проект 19 августа в ходе оборонной выставки DALO Industry Days в Дании. По словам операционного директора Fire Point Вячеслава Бондарчука, предприятие уже находится на этапе строительства, а компания получила необходимые разрешения для реализации проекта.

Мы собираемся открыть здесь завод с огромной мощностью, чтобы производить большое количество твердого ракетного топлива – сначала для Fire Point, а также чтобы иметь возможность поставлять его другим компаниям,

– заявил Бондарчук.

Изначально стоимость строительства оценивалась в 50 миллионов евро, однако в настоящее время сметная стоимость проекта выросла до более чем 150 миллионов евро.

В компании объясняют это решение необходимостью наращивания европейских мощностей по производству твердого ракетного топлива. Fire Point считает, что дефицит таких мощностей в Европе невозможно быстро преодолеть лишь за счет увеличения финансирования – для этого необходимо создавать новые производственные предприятия.

Генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех подчеркнула, что европейский оборонно-промышленный комплекс по-прежнему зависит от внешних поставщиков в ряде критически важных направлений.

В настоящее время в датской компании работает около 15 штатных сотрудников, преимущественно в администрации и проектном менеджменте. Еще около 100 человек задействованы через партнеров, субподрядчиков и консультантов.

После запуска производства Fire Point планирует создать несколько сотен рабочих мест, а также сформировать команду из примерно 100 административных и инженерных сотрудников.

Напомним, Fire Point разрабатывает собственный антибаллистический комплекс, который должен усилить защиту воздушного пространства от баллистических ракет. Проект Freyja предусматривает создание системы с украинскими перехватчиками и другими компонентами, объединенными в единый комплекс.

На данный момент завершен первый этап работ по интеграции системы. Впереди разработчиков – объединение всех компонентов и проведение полного цикла испытаний для проверки способности комплекса перехватывать баллистические цели. Полноценный запуск украинского антибаллистического комплекса запланирован на середину 2027 года.