Журналисты разобрали уцелевший российский дрон "Герань-4", чтобы выяснить, с чего он сделан

Новые российские "Герани" оказались значительно сложнее привычных Shahed. Внутри одного из сбитых дронов обнаружили китайский турбореактивный двигатель, оптику с 32-кратным цифровым зумом, Mesh-модем, два GSM-модема и американские компоненты. Такая конфигурация позволяет оператору видеть дрон в полете, корректировать его маршрут и использовать другие беспилотники в качестве ретрансляторов.

Журналисты "Схем" вместе со специалистами разобрали почти неповрежденный российский реактивный БПЛА "Герань-4 Сикер", чтобы выяснить, чем новая версия отличается от старых Shahed.

В репортаже "Радио Свобода" показали внутреннюю конструкцию дрона, его двигатель, систему связи, оптику и электронику.

Часть этих особенностей ранее уже фиксировали украинские специалисты.

Главное изменение – турбореактивный двигатель

Вместо поршневого двигателя, который используется на классической "Герань-2", новый беспилотник получил турбореактивную силовую установку китайского производства.

Специалисты, исследовавшие конкретный образец, идентифицировали двигатель как TJ-2000. По их оценке, он позволяет "Герань-4" подниматься на высоту до 8 километров и разгоняться до 450–500 километров в час. Такой показатель существенно меняет условия работы украинской ПВО.

Для сравнения: обычная "Герань-2" летает примерно в 2,5 раза медленнее. В то же время 24 Канал уже анализировал характеристики "Герани-4" и отмечал, что различные версии этого БПЛА могут развивать скорость до 500 километров в час.

Интересно, что сам двигатель не является чисто военной разработкой. По данным специалистов, такие силовые установки продаются на гражданском рынке и используются, в частности, в авиамоделировании и спортивной авиации.

По оценке специалиста, один такой двигатель в Китае стоит около 20–25 тысяч долларов. В Украине его цена на гражданском рынке может достигать примерно 65 тысяч долларов.

"Герань" получила глаза

Не менее интересной оказалась носовая часть дрона. В отличие от старых версий, где камеру могли просто устанавливать на корпусе, в новой "Герани" для нее предусмотрели отдельное конструктивное место.

Камера имеет дневной, ночной и инфракрасный каналы. Она оснащена 10-кратным оптическим зумом и может увеличивать изображение цифровым способом до 32 раз.

То есть оператор может получать видео с дрона даже на значительной высоте. По словам специалистов, это позволяет не только контролировать полет, но и работать с целью более точно.

Ранее украинские специалисты уже обратили внимание на эту особенность."Герань-4 Сикер" получила оптическую систему наведения, которая позволяет распознавать цель даже после потери связи, сообщал 24 Канал.

Это отличает новую модификацию от обычного ударного дрона, который запускается по заданным координатам и далее в основном следует по запрограммированному маршруту.

Mesh-модем позволяет управлять дроном на большом расстоянии

Еще одна важная находка – китайский Mesh-модем. Он отвечает за передачу радио- и видеоданных и позволяет оператору получать изображение с дрона практически в реальном времени. Заявленная дальность работы такого модема составляет до 300 километров.

Но его возможности на этом не заканчиваются. Mesh-модем может работать как ретранслятор. Если несколько дронов находятся рядом, один из них способен передавать сигнал дальше. Таким образом формируется сеть, в которой беспилотники могут увеличивать дальность связи друг через друга.

Об использовании такой схемы на "Геранях" уже сообщали украинские специалисты.

Для украинской ПВО это создает дополнительную проблему. Уничтожение одного дрона не обязательно означает потерю связи с другими аппаратами, если они остаются частью той же сети.

Внутри обнаружили два GSM-модема

Еще одной особенностью конкретного исследованного дрона были два GSM-модема с разными SIM-картами.

Их могут использовать для передачи данных через мобильные сети и определения местонахождения беспилотника. Ранее в подобных российских дронах специалисты обычно находили по одному GSM-модему.

В исследованной "Герани" SIM-карты были разными. Украинские специалисты ранее находили в российских дронах карты операторов Украины, России, Казахстана и отдельных стран Европейского Союза. Это еще один канал связи, который дополняет основную систему управления.

Защиту от РЭБ также усилили

В дроне обнаружили 16-канальную антенну CRPA. Такие антенны используются для повышения устойчивости спутниковой навигации к радиоэлектронным помехам.

Принцип ее работы заключается в том, что система может определять направления, с которых поступают помехи, и уменьшать их влияние на навигационный сигнал.

Американские компоненты, несмотря на санкции

Исследование конкретного дрона выявило еще одну особенность российского производства. На платах бортового компьютера обнаружили компоненты американской компании Texas Instruments.

При этом большинство обнаруженных иностранных компонентов имеет китайское происхождение. Российским в этом дроне остаются, прежде всего, корпус, сборка и часть локализованных компонентов.

То есть называть "Герань-4" полностью российским изделием было бы некорректно. Россия создает собственную производственную систему, но продолжает зависеть от импортной электроники и двигателей. Эту проблему ранее также фиксировало ГУР.

Россия уже производит тысячи таких дронов