В Германии представили новую винтовку для спецназа: G39 должна заменить MP5

Немецкая компания Heckler & Koch представила окончательную версию G39 – компактной винтовки с глушителем, которую Бундесвер закупает для спецподразделений. Она должна заменить специальную версию MP5 и получила калибр .300 Blackout, короткую 229-миллиметровую ствольную часть и современную модульную конструкцию.

Немецкая компания Heckler & Koch представила окончательную версию винтовки G39, которую Бундесвер закупает для специальных подразделений. Об этом 16 сентября сообщило немецкое издание Hartpunkt, которое побывало на 10-м симпозиуме по вооружению Командования сил специального назначения Германии.

Вместо специальной версии MP5

G39 создавали не как универсальную замену всему стрелковому оружию немецкой армии, а как специализированную систему для подразделений, которым требуется компактное оружие со сниженным уровнем шума и дульной вспышки.

Прежде всего винтовка должна заменить версию MP5 с глушителем, которую используют спецподразделения Бундесвера, а также, в частности, подразделения дальней разведки. Именно MP5 на протяжении десятилетий оставалась одним из самых узнаваемых образцов оружия для специальных подразделений в мире. "24 Канал" в свое время рассказывал об MP5, когда эти немецкие пистолеты-пулеметы закупала Национальная полиция Украины.

Теперь в Бундесвере переходят на другую концепцию, в которой компактность MP5 сочетается с возможностями современной штурмовой винтовки.

В основе G39 лежит HK437

G39 создана на базе платформы HK437, которая, в свою очередь, является вариантом HK433 под патрон .300 Blackout, или 7,62 × 35 миллиметров. По данным Hartpunkt, в финальной версии G39 используется 9-дюймовый ствол длиной 229 миллиметров.

Именно выбор патрона .300 Blackout является одной из ключевых особенностей нового оружия. Этот патрон широко используется в компактных системах, в частности там, где важно сочетание небольшого размера оружия и возможности работы с глушителем.

G39 получила конструктивные изменения по сравнению со стандартной HK437. В частности, Heckler & Koch использовала модифицированный затвор, отдельный магазин, оптимизированный под патрон .300 Blackout, а газоотвод расположили несколько иначе, чем в базовой платформе HK433. Масса 9-дюймовой HK437 без боеприпасов составляет 3,14 килограмма.

Глушитель стал частью системы

На представленной G39 установлен глушитель A-TEC с композитным теплозащитным кожухом производства американской компании MODTAC. Heckler & Koch и норвежская A-TEC сотрудничают в области систем снижения заметности выстрела еще с 2022 года.

Здесь важно понимать, что глушитель не делает стрелковое оружие буквально бесшумным. Его задача заключается в уменьшении звука выстрела и дульного вспышки, что может облегчать коммуникацию между военными, снижать нагрузку на слух и одновременно затруднять обнаружение стрелка.

Для специальных подразделений такая конфигурация особенно важна, поскольку их задачи часто предполагают работу небольшими группами и необходимость минимизировать собственную заметность.

Винтовка получила современную эргономику

В окончательном варианте G39 используется цевье с интерфейсом M-LOK, что позволяет устанавливать различное вспомогательное оборудование. Также Heckler & Koch установила пистолетную рукоятку, известную по другим системам компании, и телескопический приклад, который можно не только выдвигать, но и складывать.

На представленном образце также виден резервный механический прицел, установленный под углом 45 градусов к основной линии прицеливания, а также крепление американской компании UNITY Tactical.

Во время презентации G39 показали с коллиматорным прицелом Aimpoint CompM5b. В то же время в Бундесвере не планируют привязывать новую винтовку к одному конкретному прицелу, поэтому различные подразделения могут получать разные варианты прицельных систем.

Такий підхід повністю відповідає сучасній концепції модульного стрілецького зброї, коли базова винтовка залишається однією і тією ж, а конкретний комплект обладнання залежить від завдання.

Бундесвер уже заказал первую партию

История G39 началась не в этом году. Еще в феврале 2024 года Федеральное ведомство по снабжению, информационным технологиям и техническому обеспечению Бундесвера заказало у Heckler & Koch 176 базовых комплектов этого специального оружия. Они предназначены для первоначального оснащения специальных подразделений.

При этом для полного оснащения соответствующих подразделений Бундесвера потребуется значительно больше оружия. По данным немецкого ведомства, общая потребность составляет 988 комплектов.

То есть речь идет не об экспериментальной винтовке, которую показали на выставке без конкретного заказчика, а о системе, которая уже интегрируется в программу перевооружения немецких спецподразделений.

Появление G39 также показывает, как меняются требования к стрелковому оружию специальных сил. Германия не отказывается от компактности, которая была одной из сильных сторон MP5, но переносит ее на более современную платформу с модульной конструкцией, другим калибром и штатной интеграцией средств снижения звуковой и визуальной заметности.

Для Бундесвера это фактически следующий этап развития специализированного оружия, которое десятилетиями ассоциировалось именно с MP5.