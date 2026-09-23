В Хорватии робот научился разворачивать мост для танков за две минуты: как работает MV-8 Komodo

Об испытаниях сообщило хорватское военное издание "Hrvatski vojnik", журналисты которого побывали на инженерном полигоне "Cerovac" недалеко от Карловаца. Там компания Rheinmetall Unmanned Vehicles продемонстрировала наземного робота MV-8 Komodo с мостом Cobra MLC 90 производства General Dynamics European Land Systems (GDELS). Разработчики называют такое сочетание беспилотной системой преодоления препятствий.

MV-8 Komodo разворачивает мост Cobra во время испытаний. Фото: Hrvatski vojnik

Как робот разворачивает мост для танков

Во время испытаний Komodo сначала установил мост на ровной твердой поверхности, после чего по нему проехал грузовик. Затем робот подошел к берегу небольшой реки и развернул Cobra через ее русло.

Мост состоит из двух секций, которые раскладываются с помощью гидравлического механизма. Каждая из них оснащена покрытием для сцепления колес или гусениц, а также боковыми ограничителями, которые помогают технике удерживаться на переправе.

В разложенном состоянии длина Cobra составляет 15 метров. Такой мост предназначен для преодоления небольших рек, каналов, противотанковых рвов, оврагов и ворон.

По данным GDELS, развертывание моста после прибытия на место занимает примерно две минуты. При этом оператор управляет как движением Komodo, так и механизмом установки переправы с одного пульта.

Какую технику выдерживает Cobra

Мост имеет военный класс нагрузки MLC 90. По заявленным характеристикам он способен выдерживать гусеничную технику массой до 81,7 тонны или колесную массой до 93,9 тонны.

Этого достаточно для переправы многих современных основных боевых танков, в частности машин семейства Leopard 2. В то же время возможность проезда конкретной модификации зависит от ее фактической массы и соответствующего класса нагрузки.

Сам мост весит 5,3 тонны, тогда как грузоподъемность MV-8 Komodo составляет 8,5 тонны. По данным разработчиков, после установки мостовой системы робот сохранил максимальную скорость 55 километров в час.

Мост Cobra MLC 90 предназначен для переправы тяжелой бронетехники. Фото: Hrvatski vojnik

Один оператор вместо экипажа инженерной машины

Одна из главных особенностей новой системы заключается в дистанционном управлении. Оператор может находиться примерно в 1,5 километра от Komodo при условии прямой видимости и управлять всеми операциями с единой консоли.

Это позволяет не отправлять экипаж непосредственно к месту наведения переправы. Такие участки особенно опасны во время боевых действий, ведь техника вынуждена двигаться через узкий проход, который противник может взять под огневой контроль.

Подобный подход уже активно применяют украинские военные, хотя преимущественно для других задач. В частности, Military 24 рассказывал, как украинские НРК выполняют логистические и эвакуационные миссии под обстрелами, позволяя операторам оставаться на расстоянии от опасных участков.

Komodo также оснащен гибридной силовой установкой и может передвигаться на электротяге. Во время испытаний журналисты Hrvatski vojnik отметили сравнительно тихую работу как самого робота, так и гидравлических механизмов моста.