Копии "Ярса" и "Сармата": каким ядерным оружием располагает КНДР и при чем здесь Россия

Арсенал боеспособных ядерных зарядов Северной Кореи с 2022 года увеличился втрое и в настоящее время оценивается в 60 – 120 единиц, среди которых есть термоядерное вооружение. Благодаря получению российских технологий Пхеньян стремительно расширил линейку баллистических ракет, способных поражать как Южную Корею, так и всю территорию США.

Об этом сообщает аналитическое издание Defence Express.

Что известно о ядерном потенциале КНДР?

За последние годы КНДР совершила качественный технологический скачок, создав полноценные средства доставки оружия массового поражения. В Министерстве обороны Южной Кореи предполагают, что общее количество ядерных зарядов Пхеньяна может достигать 120 единиц.

Появление в арсенале КНДР термоядерного оружия подтвердилось во время подземных испытаний в 2017 году, когда мощность взрыва превысила 100 килотонн. Если первоначальные ядерные технологии страна получила через контрабандную сеть из Пакистана, то нынешнее развитие баллистической программы напрямую связано с российской помощью.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, за отправку своих военных на войну против Украины Пхеньян получает от Москвы готовые решения в сфере тактического ядерного вооружения. Кроме того, Россия передает технологии запуска баллистических ракет с подводных лодок и готовые разработки для ракетных систем.

Вся территория Южной Кореи оказалась под угрозой из-за баллистических ракет KN-23 с дальностью до 690 километров. Эта система является прямой копией российской ракеты 9М723 "Искандер" и в настоящее время массово производится на новых подземных заводах в КНДР по заказу России.

Угроза для континентальной территории США

Для нанесения ударов по континентальной территории США Пхеньян разработал межконтинентальные баллистические ракеты. Твердотопливная ракета Hwasong-19 практически полностью копирует российский комплекс "Ярс", а жидкотопливная Hwasong-17 использует решения из российской РС-28 "Сармат".

Высокая успешность испытаний северокорейских межконтинентальных ракет прямо свидетельствует об использовании уже отработанных и проверенных иностранных технологий. Напомним, ранее мы писали о военном сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном и поставках северокорейских боеприпасов российской армии.

Напомним, Северная Корея отвергла призывы МАГАТЭ к денуклеаризации и заявила, что не планирует отказываться от ядерного оружия. Ким Е Чжон подчеркнула, что Пхеньян считает свой статус ядерного государства окончательно закрепленным, а арсенал – необходимым для сдерживания внешних угроз.