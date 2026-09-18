Про це повідомляє аналітичне видання Defence Express.

Що відомо про ядерний потенціал КНДР?

За останні роки КНДР здійснила якісний технологічний стрибок, створивши повноцінні засоби доставки зброї масового ураження. У Міністерстві оборони Південної Кореї припускають, що загальна кількість ядерних зарядів Пхеньяна може сягати 120 одиниць.

Поява в арсеналі КНДР термоядерної зброї підтвердилася під час підземних випробувань у 2017 році, коли потужність вибуху перевищила 100 кілотонн. Якщо початкові ядерні технології країна отримала через контрабандну мережу з Пакистану, то нинішній розвиток балістичної програми прямо пов'язаний із російською допомогою.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, за відправку своїх військових для війни проти України Пхеньян отримує від Москви готові рішення у сфері тактичного ядерного озброєння. Крім того, Росія передає технології запуску балістичних ракет із підводних човнів та готові розробки для ракетних систем.

Вся територія Південної Кореї опинилася під загрозою завдяки балістичним ракетам KN-23 з дальністю до 690 кілометрів. Ця система є прямою копією російської ракети 9М723 "Іскандер" і наразі масово виробляється на нових підземних заводах у КНДР на замовлення Росії.

Загроза для континентальної території США

Для ударів по континентальній території США Пхеньян розробив міжконтинентальні балістичні ракети. Твердопаливна ракета Hwasong-19 практично повністю копіює російський комплекс "Ярс", а рідиннопаливна Hwasong-17 використовує рішення з російської РС-28 "Сармат".

Висока успішність випробувань північнокорейських міжконтинентальних ракет прямо свідчить про використання вже відпрацьованих і перевірених іноземних технологій. Нагадаємо, раніше ми писали про військову співпрацю між Москвою та Пхеньяном і постачання північнокорейських боєприпасів російській армії.

Нагадаємо, Північна Корея відкинула заклики МАГАТЕ до денуклеаризації та заявила, що не планує відмовлятися від ядерної зброї. Кім Йо Чжон наголосила, що Пхеньян вважає свій статус ядерної держави остаточно закріпленим, а арсенал – необхідним для стримування зовнішніх загроз.