Як повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA, відповідну заяву зробила сестра лідера Північної Кореї та член ЦК Трудової партії Кім Йо Чжон.

Що кажуть в КНДР про ядерний статус?

Вона висловилася з приводу закликів до денуклеаризації на 70-й сесії Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії та розкритикувала закиди щодо порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Статус КНДР як ядерної держави є незворотним та незмінним,

– наголосила Кім Йо Чжон.

Вона підкреслила, що будь-які вимоги щодо відмови від ядерного арсеналу є позбавленими сенсу нісенітницями, на які Пхеньян не планує реагувати. За її словами, позиція країни закріплена на всіх рівнях.

Незалежно від заперечень ворожих сил, реальність, у якій ядерний статус КНДР остаточно закріплений фізично та юридично, ніколи не зміниться. Ніхто і ніщо не зможе повернути назад зміну в силі та позиції КНДР і стримати її в майбутньому,

– заявила Кім.

Вона також додала, що ядерна зброя потрібна країні нібито виключно для стримування зовнішніх загроз і забезпечення миру та безпеки.

Зі свого боку МАГАТЕ раніше неодноразово закликало КНДР повністю відмовитися від ядерної зброї та відповідних програм, а також суворо дотримуватися резолюцій Ради Безпеки ООН.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, міжнародні спостерігачі та МАГАТЕ також фіксували, що КНДР побудувала новий об'єкт зі збагачення урану.

Нагадаємо, раніше Кім Чен Ин ввів до складу флоту КНДР новий есмінець "Кан Гон" водотоннажністю 5 тисяч тонн. За словами північнокорейського лідера, корабель стане частиною системи ядерного реагування країни та може використовуватися для запуску різних типів ракет.