За словами північнокорейського лідера, це судно стане важливою частиною державної системи ядерного реагування. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Що відомо про новий корабель?

Державні медіа Північної Кореї не уточнили, який саме тип ядерного озброєння встановлять на корабель. "Кан Гон" має системи, аналогічні першому есмінцю цього класу – "Чхве Хен", з якого можливий запуск різних видів ракет.

ЗМІ зазначили, що будівництво нового корабля супроводжувалося інцидентами. Під час першої спроби спуску на воду в травні 2025 року він частково перевернувся, після чого його тривалий час ремонтували.

У липні 2026 року КНДР успішно провела з есмінця випробувальні пуски стратегічних крилатих ракет. Після цього Кім Чен Ин наказав остаточно завершити роботи. "Кан Гон" увійде до складу Східного флоту КНДР, де виконуватиме завдання із захисту морського суверенітету.

Що відомо про напруженість у регіоні?

Лідер КНДР наполягає на модернізації військово-морського потенціалу країни за допомогою ядерної зброї. Ці заходи відбуваються на тлі заяв Дональда Трампа про "дуже позитивні" стосунки з Кім Чен Ином.

Простого оголошення про введення в експлуатацію цього корабля, який фактично є наступальним есмінцем, буде достатньо, щоб донести наші погляди та позицію до світу. Ми скористаємося нашим законним правом на самооборону та відреагуємо за необхідності,

– заявив півінчнокорейський диктатор.

Він додав, що реалізовує плани щодо зміцнення свого військово-морського флоту, та пообіцяв, що доведе це світові через 8 місяців.

Прискорене введення в експлуатацію другого есмінця відбулося на тлі початку спільних навчань США, Південної Кореї та Японії під назвою Freedom Edge, які стартували 7 вересня і покликані протидіяти загрозам з боку КНДР.

Також 30 серпня Кім Чен Ин звільнив свого міністра оборони Но Кван Чхоля та призначив на його місце Кім Сон Гі. Кадрові зміни торкнулися не лише глави Міноборони. Підвищення отримали й інші представники військового керівництва КНДР.