Про це пише німецьке видання Bild.

Що відомо про кадрові перестановки у КНДР?

Кім Чен Ин усунув Но Кван Чхоля з посади міністра оборони та суттєво знизив його позиції у партійній ієрархії. Новим керівником оборонного відомства має стати Кім Сон Гі. Раніше він очолював Політбюро Корейської народної армії.

Кадрові зміни торкнулися не лише міністра оборони. Підвищення отримали й інші представники військового керівництва КНДР.

Такі перестановки можуть свідчити про подальше посилення контролю Кім Чен Ина над армією та військово-промисловим комплексом. Це відбувається на тлі поглиблення співпраці країни з Росією. Пхеньян продовжує підтримувати Москву, зокрема у військовій сфері.

За наведеними у матеріалі даними, з кінця 2024 року Північна Корея направила до 15 тисяч військових для участі у війні Росії проти України.

Водночас КНДР залишається під міжнародними санкціями через свою ядерну та ракетну програми. Відносини Пхеньяна з Південною Кореєю також залишаються напруженими: Північна Корея називає сусідню державу своїм найбільш ворожим противником.

Формально війна між двома Кореями досі не завершена мирним договором – бойові дії 1950 – 1953 років закінчилися перемир’ям.

Нагадаємо, зараз Росія веде переговори з Пхеньяном щодо нового пакета військової допомоги напередодні осінньо-зимового періоду.

За попередніми оцінками української воєнної розвідки, Росія просить у КНДР:

120 балістичних ракет;

6 пускових установок;

ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових;

від 30 000 до 50 000 військових КНДР.

При цьому наразі невідомо, де саме Росія планує використовувати північнокорейський військовий контингент.