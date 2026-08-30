Про це пише німецьке видання Bild.
Що відомо про кадрові перестановки у КНДР?
Кім Чен Ин усунув Но Кван Чхоля з посади міністра оборони та суттєво знизив його позиції у партійній ієрархії. Новим керівником оборонного відомства має стати Кім Сон Гі. Раніше він очолював Політбюро Корейської народної армії.
Кадрові зміни торкнулися не лише міністра оборони. Підвищення отримали й інші представники військового керівництва КНДР.
Такі перестановки можуть свідчити про подальше посилення контролю Кім Чен Ина над армією та військово-промисловим комплексом. Це відбувається на тлі поглиблення співпраці країни з Росією. Пхеньян продовжує підтримувати Москву, зокрема у військовій сфері.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
За наведеними у матеріалі даними, з кінця 2024 року Північна Корея направила до 15 тисяч військових для участі у війні Росії проти України.
Водночас КНДР залишається під міжнародними санкціями через свою ядерну та ракетну програми. Відносини Пхеньяна з Південною Кореєю також залишаються напруженими: Північна Корея називає сусідню державу своїм найбільш ворожим противником.
Формально війна між двома Кореями досі не завершена мирним договором – бойові дії 1950 – 1953 років закінчилися перемир’ям.
Нагадаємо, зараз Росія веде переговори з Пхеньяном щодо нового пакета військової допомоги напередодні осінньо-зимового періоду.
За попередніми оцінками української воєнної розвідки, Росія просить у КНДР:
120 балістичних ракет;
6 пускових установок;
ракетний підрозділ чисельністю до 90 військових;
від 30 000 до 50 000 військових КНДР.
При цьому наразі невідомо, де саме Росія планує використовувати північнокорейський військовий контингент.