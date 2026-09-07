По словам северокорейского лидера, это судно станет важной частью государственной системы ядерного реагирования. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Что известно о новом корабле?

Государственные СМИ Северной Кореи не уточнили, какой именно тип ядерного вооружения будет установлен на корабле. "Кан Гон" имеет системы, аналогичные первому эсминцу этого класса – "Чхве Хен", с которого возможен запуск различных видов ракет.

СМИ отметили, что строительство нового корабля сопровождалось инцидентами. Во время первой попытки спуска на воду в мае 2025 года он частично перевернулся, после чего его долгое время ремонтировали.

В июле 2026 года КНДР успешно провела с эсминца испытательные пуски стратегических крылатых ракет. После этого Ким Чен Ын приказал окончательно завершить работы. "Кан Гон" войдет в состав Восточного флота КНДР, где будет выполнять задачи по защите морского суверенитета.

Что известно о напряженности в регионе?

Лидер КНДР настаивает на модернизации военно-морского потенциала страны с помощью ядерного оружия. Эти меры принимаются на фоне заявлений Дональда Трампа о "очень позитивных" отношениях с Ким Чен Ыном.

Простого объявления о вводе в эксплуатацию этого корабля, который фактически является наступательным эсминцем, будет достаточно, чтобы донести наши взгляды и позицию до всего мира. Мы воспользуемся нашим законным правом на самооборону и отреагируем в случае необходимости,

– заявил северокорейский диктатор.

Он добавил, что реализует планы по укреплению своего военно-морского флота, и пообещал, что докажет это миру через 8 месяцев.

Ускоренный ввод в эксплуатацию второго эсминца произошло на фоне начала совместных учений США, Южной Кореи и Японии под названием Freedom Edge, которые стартовали 7 сентября и призваны противодействовать угрозам со стороны КНДР.

Также 30 августа Ким Чен Ын уволил своего министра обороны Но Кван Чхоля и назначил на его место Ким Сон Ги. Кадровые изменения коснулись не только главы Минобороны. Повышение получили и другие представители военного руководства КНДР.