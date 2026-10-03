Почему Украина до сих пор не может продавать оружие: Бельбас ответил, что мешает экспорту

Украина взяла курс на открытие экспорта вооружений, однако соответствующий механизм до сих пор не заработал на практике. Реализацию этого решения тормозят проблемы с правительственным постановлением, бюрократические процедуры и изменения в мировой обстановке в сфере безопасности.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас. По его словам, в постановление, скорее всего, внесут изменения, после чего механизм экспорта сможет заработать.

Постановление об экспорте пока не работает

В начале июля правительство принял решение, которое должно было урегулировать экспорт украинского вооружения, в частности дронов, компонентов и комплектующих. Однако, по словам Бельбаса, документ пока не дает возможности полноценно запустить этот механизм.

Сейчас это постановление не работает. Проблема в том, что хотели принять постановление, регулирующее поставки дронов, компонентов, комплектующих и т. д. Но включили туда довольно большие экспортные пошлины, а в тексте прописали, что они касаются абсолютно всей продукции, которая есть у нас в Украине,

– отметил он.

К тому же есть вопросы и по поводу практической реализации документа. На данный момент участники рынка не имеют четкого понимания, как именно должен работать предусмотренный механизм. По мнению Бельбаса, скорее всего, он заработает после принятия определенных изменений.

Впрочем, следует понимать, что стратегический курс на открытие экспорта сохраняется. По словам руководителя "Украинской бронетехники", об этом президент Украины говорил еще осенью прошлого года.

Однако на реализацию этого решения повлияли не только внутренние бюрократические процессы, но и изменения в мировой обстановке в сфере безопасности, в частности на Ближнем Востоке.

Почему Украине интересны страны Персидского залива

Отдельно генеральный директор "Украинской бронетехники" обратил внимание на возможность поставок украинских перехватчиков в страны Персидского залива. По его словам, война на Ближнем Востоке продемонстрировала потребность этих государств в значительном количестве средств противовоздушной обороны.

В то же время потенциальный экспорт украинских перехватчиков может иметь значение не только с экономической точки зрения.

Бельбас пояснил, что страны региона располагают значительными запасами ракет для американских комплексов Patriot. Если часть задач по перехвату целей смогут выполнять украинские системы, это потенциально позволит направить больше американских ракет на пополнение запасов Украины.

Если бы мы поставляли туда свои перехватчики и они использовались вместо Patriot, это было бы для нас целесообразно. Ведь тогда американцы отдавали бы эти ракеты не им для пополнения складов, а отдавали бы их нам,

– отметил он.

Именно поэтому вопрос об открытии экспорта украинского вооружения является комплексным: на него одновременно влияют внутреннее регулирование, бюрократические процедуры и ситуация на международной арене.