Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів СЕО "Української бронетехніки" Владислав Бельбас. За його словами, до постанови, найімовірніше, внесуть зміни, після чого механізм експорту зможе запрацювати.

Постанова про експорт поки не працює

На початку липня уряд ухвалив рішення, яке мало врегулювати експорт українського озброєння, зокрема дронів, компонентів та комплектуючих. Однак, за словами Бельбаса, документ наразі не дає можливості повноцінно запустити цей механізм.

Зараз ця постанова не працює. Проблема в тому, що хотіли ухвалити постанову, яка регулює постачання дронів, компонентів, комплектуючих тощо. Але вписали туди доволі великі експортні мита, а за текстом прописали, що вони стосуються абсолютно всієї продукції, яку ми маємо в Україні,

– зазначив він.

До того ж є питання і щодо практичної реалізації документа. Наразі учасники ринку не мають чіткого розуміння, як саме має працювати передбачений механізм. На думку Бельбаса, скоріш за все, він запрацює після ухвалення певних змін.

Втім варто розуміти, що стратегічний курс на відкриття експорту зберігається. За словами керівника "Української бронетехніки", про це президент України говорив ще восени минулого року.

Однак на реалізацію цього рішення вплинули не лише внутрішні бюрократичні процеси, а й зміни у світовій безпековій ситуації, зокрема на Близькому Сході.

Чому Україні цікаві країни Перської затоки

Окремо СЕО "Української бронетехніки" звернув увагу на можливість постачання українських перехоплювачів країнам Перської затоки. За його словами, війна на Близькому Сході продемонструвала потребу цих держав у значній кількості засобів протиповітряної оборони.

Водночас потенційний експорт українських перехоплювачів може мати значення не лише з економічного погляду.

Бельбас пояснив, що країни регіону мають значні запаси ракет для американських комплексів Patriot. Якщо частину завдань із перехоплення цілей зможуть виконувати українські системи, це потенційно дозволить спрямувати більше американських ракет на поповнення запасів України.

Якби ми туди постачали свої перехоплювачі й вони використовувалися замість Patriot, це було б для нас доцільно. Адже тоді американці віддавали б ці ракети не їм на поповнення складів, а віддавали б їх нам,

– зазначив він.

Саме тому питання відкриття експорту українського озброєння є комплексним: на нього одночасно впливають внутрішнє регулювання, бюрократичні процедури та ситуація на міжнародній арені.