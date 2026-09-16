Китай строит уникальное судно для гигантских подводных дронов

Китай строит новый корабль, который, по всей видимости, предназначен для транспортировки, запуска и обслуживания сверхкрупных подводных дронов. Судно заметили на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае.

Его конструкцию проанализировали специалисты Naval News.

Что известно об этом уникальном корабле?

На китайской верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае заметили новое судно, которое, вероятно, предназначено для базирования и обслуживания сверхбольших беспилотных подводных аппаратов.

Оно может стать первым в мире специализированным кораблем-базой для полноразмерных подводных дронов. Конструкция напоминает десантный корабль с кормовой доковой камерой, через которую можно будет опускать и поднимать большие подводные аппараты.

В кормовой части судна расположена открытая доковая палуба, а перед ней – большой внутренний ангар. По предварительным оценкам, корабль может перевозить около четырех сверхкрупных подводных дронов или большее количество аппаратов меньшего размера.

Китай строит корабль для дронов / Фото Naval News

Речь идет о XXLUUV – сверхкрупных беспилотных подводных аппаратах, которые Китай уже испытывает. Ранее на Хайнане заметили два таких аппарата длиной примерно 35 и 45 метров, что значительно превышает размеры известного американского Boeing Orca XLUUV.

Новое судно может обеспечивать транспортировку, техническое обслуживание, запуск и возвращение таких дронов. В то же время его потенциальное использование в боевых операциях пока остается лишь предположением, поскольку официального назначения корабля Китай не раскрывал.

Конструкция нового судна отличается от ранее предложенных китайских гражданских проектов подводных платформ и имеет признаки специализированной военной системы. XXLUUV могут использоваться для длительных операций на значительном расстоянии от китайских берегов.

Напомним, ученые из Северо-западного института ядерных технологий в китайском Сиане представили компактное устройство TPG1000Cs, которое может стать основой для создания высокоэнергетического микроволнового оружия. Такая система потенциально способна выводить из строя электронику спутников на низкой околоземной орбите.