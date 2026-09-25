Для нанесения ударов по Сеулу: КНДР испытала новую баллистическую систему

КНДР провела испытания модернизированной 240-мм управляемой реактивной системы залпового огня. Это представляет очередную угрозу для Южной Кореи.

Испытания состоялись 24 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское агентство KCNA.

Почему новая ракетная установка КНДР опасна*

Новые ракеты оснащены автономной системой высокоточного наведения. Они могут поражать цели на расстоянии до 100 километров в режиме полета по баллистической траектории и до 115 километров в комбинированном режиме с планированием.

В Северной Корее заявили, что разработка таких ракет существенно меняет готовность огневых сил вдоль южной границы, которую страна делит с Южной Кореей.

Отмечается, что за испытанием наблюдал заместитель председателя Центральной военной комиссии Пак Чон Чон. Он подчеркнул необходимость сосредоточить на южной границе наиболее смертоносные и разрушительные ударные силы.

Отмечено, что Пхеньян постепенно модернизирует свои тактические и обычные вооружения, которые планирует разместить вблизи границы с Южной Кореей.

Профессор Института дальневосточных исследований университета Кеннам в Сеуле Лим Ин Чхоль отметил, что использование системы высокоточного наведения может позволить Северной Корее наносить удары по важным объектам в столичном регионе Сеула с погрешностью всего в несколько метров.

По его словам, это создает потенциальную угрозу для густонаселенного столичного региона Южной Кореи.

Кроме того, по его мнению, такое оружие может быть предназначено для того, чтобы усилить страх среди населения Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет KN-23, запустив их по необычно высокой траектории. Эксперты считают, что таким образом Пхеньян может пытаться сделать ракеты более сложными для перехвата системами ПВО.