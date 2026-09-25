Випробування відбулися 24 вересня, пише Reuters із посиланням на північнокорейське агентство KCNA.

Чим небезпечна нова ракетна установка КНДР*

Нові ракети оснащені автономною системою високоточного наведення. Вони можуть уражати цілі на відстані до 100 кілометрів у режимі польоту за балістичною траєкторією та до 115 кілометрів у комбінованому режимі з планеруванням.

У Північній Кореї заявили, що розробка таких ракет суттєво змінює готовність вогневих сил уздовж південного кордону, який країна ділить із Південною Кореєю.

Зазначається, що за випробуванням спостерігав заступник голови Центральної військової комісії Пак Чон Чон. Він наголосив на необхідності зосередити на південному кордоні найбільш смертоносні та руйнівні ударні сили.

Зауважио, що Пхеньян поступово модернізує свої тактичні та звичайні озброєння, які планує розміщувати поблизу кордону з Південною Кореєю.

Професор Інституту далекосхідних досліджень університету Кьоннам у Сеулі Лім Ин Чхоль зазначив, що використання системи високоточного наведення може дозволити Північній Кореї завдавати ударів по важливих об'єктах у столичному регіоні Сеула з похибкою лише у кілька метрів.

За його словами, це створює потенційну загрозу для густонаселеного столичного регіону Південної Кореї.

Також, на його думку, така зброя може бути призначена для того, щоб посилити страх серед населення Південної Кореї.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея провела нові випробування балістичних ракет KN-23, запустивши їх за незвично високою траєкторією. Експерти вважають, що у такий спосіб Пхеньян може намагатися зробити ракети складнішими для перехоплення системами ППО.