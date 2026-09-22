Украинские инженеры создали супербатарею для дронов, которой нет практически ни у кого в мире
Украинские инженеры получили доступ к аккумуляторным элементам с плотностью энергии 550 Вт·ч/кг. По словам разработчиков, это может увеличить время полета дронов примерно на 30 % без увеличения их веса.
Первой в Украине такие элементы получила львовская компания Pawell Battery. Сейчас команда готовится к сборке батарей различных конфигураций и их тестированию в реальных условиях.
Что известно о новой супербатарее для дронов?
До этого украинские производители дронов в основном использовали элементы с плотностью около 400 Вт·ч/кг.
Новые аккумуляторы имеют показатель 550 Вт·ч/кг, что позволяет увеличить автономность аппаратов.
По словам соучредителя Pawell Battery Павла Есипа, дроны с такими батареями смогут находиться в воздухе примерно на треть дольше.
Это также может увеличить дальность их полета, ведь у аппарата будет больший запас энергии для возвращения.
В то же время речь идет не о готовой батарее для конкретной модели дрона. Новые элементы можно использовать в качестве основы для различных конфигураций – от небольших разведывательных БПЛА до более тяжелых ударных платформ.
Технология, которую используют единицы
Обычные литий-ионные аккумуляторы имеют плотность энергии примерно 200–300 Вт·ч/кг.
В специализированных решениях для авиационной и оборонной сферы этот показатель может достигать 400–450 Вт·ч/кг.
Показатели свыше 500 Вт·ч/кг пока остаются редкостью.
Подобные технологии, в частности, разрабатывают американские компании Amprius и Sion Power.
Разработчики Pawell Battery отмечают, что показатель 550 Вт·ч/кг дает Украине возможность работать на уровне ведущих компаний в этом сегменте.
В то же время они подчеркивают важность доступа к такой технологии внутри страны, поскольку аккумуляторы являются одним из ключевых компонентов беспилотников.
По словам разработчиков, аналогичных решений с такой плотностью энергии в России пока нет.
Там в основном сосредоточены на масштабном производстве обычных аккумуляторов для FPV-дронов.
Украинские инженеры собрали супербатарею для БПЛА / Фото Pawell Battery
Что это меняет для дронов
Увеличение времени полета примерно на 30% может дать несколько преимуществ.
Разведывательные дроны смогут дольше оставаться в нужном районе и работать на большем расстоянии от своих позиций.
Для дронов-ретрансляторов это означает более длительное пребывание в воздухе и более стабильную связь.
Кроме того, больший запас энергии может позволить беспилотникам дольше следить за движущимися целями, в частности за техникой и логистическими колоннами.
Фактически у оператора будет больше времени для выполнения задачи без необходимости жертвовать дальностью полета ради гарантированного возвращения аппарата.
Почему удалось увеличить плотность энергии
Одной из ключевых особенностей технологии является использование твердого электролита и литий-металлического анода вместо традиционного графита.
В обычных аккумуляторах графит используется для хранения лития, однако он занимает дополнительное пространство и увеличивает вес батареи.
Литий-металл может накапливать больше энергии при той же массе.
Проблемой долгое время оставалась безопасность: во время работы литий-металл может образовывать структуры, способные повредить аккумулятор. Твердый электролит должен препятствовать этому процессу.
По словам разработчиков, именно сочетание твердого электролита и литий-металлической технологии позволило повысить показатель примерно с 400 до 550 Вт·ч/кг.
Когда батареи могут появиться на фронте
В настоящее время технология проходит лабораторные испытания. Инженеры проверяют ее работу при различных нагрузках и температурах, а также устойчивость в ходе многократных циклов заряда и разряда.
После этого должны начаться полигонные и летные испытания.
Первые испытания с участием воинских подразделений команда ожидает к концу 2027 года.