Первой в Украине такие элементы получила львовская компания Pawell Battery. Сейчас команда готовится к сборке батарей различных конфигураций и их тестированию в реальных условиях.

Что известно о новой супербатарее для дронов?

До этого украинские производители дронов в основном использовали элементы с плотностью около 400 Вт·ч/кг.

Новые аккумуляторы имеют показатель 550 Вт·ч/кг, что позволяет увеличить автономность аппаратов.

По словам соучредителя Pawell Battery Павла Есипа, дроны с такими батареями смогут находиться в воздухе примерно на треть дольше.

Это также может увеличить дальность их полета, ведь у аппарата будет больший запас энергии для возвращения.

В то же время речь идет не о готовой батарее для конкретной модели дрона. Новые элементы можно использовать в качестве основы для различных конфигураций – от небольших разведывательных БПЛА до более тяжелых ударных платформ.

Технология, которую используют единицы

Обычные литий-ионные аккумуляторы имеют плотность энергии примерно 200–300 Вт·ч/кг.

В специализированных решениях для авиационной и оборонной сферы этот показатель может достигать 400–450 Вт·ч/кг.

Показатели свыше 500 Вт·ч/кг пока остаются редкостью.

Подобные технологии, в частности, разрабатывают американские компании Amprius и Sion Power.

Разработчики Pawell Battery отмечают, что показатель 550 Вт·ч/кг дает Украине возможность работать на уровне ведущих компаний в этом сегменте.

В то же время они подчеркивают важность доступа к такой технологии внутри страны, поскольку аккумуляторы являются одним из ключевых компонентов беспилотников.

По словам разработчиков, аналогичных решений с такой плотностью энергии в России пока нет.

Там в основном сосредоточены на масштабном производстве обычных аккумуляторов для FPV-дронов.

Украинские инженеры собрали супербатарею для БПЛА / Фото Pawell Battery

Что это меняет для дронов

Увеличение времени полета примерно на 30% может дать несколько преимуществ.

Разведывательные дроны смогут дольше оставаться в нужном районе и работать на большем расстоянии от своих позиций.

Для дронов-ретрансляторов это означает более длительное пребывание в воздухе и более стабильную связь.

Кроме того, больший запас энергии может позволить беспилотникам дольше следить за движущимися целями, в частности за техникой и логистическими колоннами.

Фактически у оператора будет больше времени для выполнения задачи без необходимости жертвовать дальностью полета ради гарантированного возвращения аппарата.

Почему удалось увеличить плотность энергии

Одной из ключевых особенностей технологии является использование твердого электролита и литий-металлического анода вместо традиционного графита.

В обычных аккумуляторах графит используется для хранения лития, однако он занимает дополнительное пространство и увеличивает вес батареи.

Литий-металл может накапливать больше энергии при той же массе.

Проблемой долгое время оставалась безопасность: во время работы литий-металл может образовывать структуры, способные повредить аккумулятор. Твердый электролит должен препятствовать этому процессу.

По словам разработчиков, именно сочетание твердого электролита и литий-металлической технологии позволило повысить показатель примерно с 400 до 550 Вт·ч/кг.

Когда батареи могут появиться на фронте

В настоящее время технология проходит лабораторные испытания. Инженеры проверяют ее работу при различных нагрузках и температурах, а также устойчивость в ходе многократных циклов заряда и разряда.

После этого должны начаться полигонные и летные испытания.

Первые испытания с участием воинских подразделений команда ожидает к концу 2027 года.