Украинский бомбардировщик Lucky Strike стал более мощным и дальнобойным

Украинская компания PG Robotics представила Lucky Strike-1.5 – более мощную версию серийного тактического дрона, который используется на фронте с 2023 года. Новая модификация получила более мощные двигатели, обновленную систему питания и увеличенную грузоподъемность, но осталась совместимой с наземной инфраструктурой предыдущей версии.

О новой модификации сообщили в PG Robotics. Lucky Strike-1.5 продолжает развитие семейства Lucky Strike, которое компания последовательно дорабатывает с учетом опыта подразделений Сил обороны. На официальном сайте производителя уже представлены несколько версий этой платформы с различным оснащением и возможностями.

До 4 килограммов полезной нагрузки

Главным изменением в Lucky Strike-1.5 стала увеличенная мощность. Обновленный дрон может нести до 4 килограммов полезной нагрузки. В зависимости от его массы заявленный тактический радиус составляет от 10 до 17 километров, а время нахождения в воздухе – от 20 до 50 минут. Для этого PG Robotics установила более мощные двигатели и переработала систему питания.

"Мы развивали Lucky Strike-1 на основе опыта его боевого применения. В версии 1.5 больше мощности и конфигураций при сохранении привычной системы управления", – пояснил совладелец и визионер PG Robotics Владислав Плаксин.

Именно постоянная доработка платформ с учетом отзывов военных стала характерным подходом компании. В большом интервью "Милитари 24" Плаксин ранее рассказывал, как PG Robotics создает дроны Lucky Strike и почему полевой опыт влияет на каждую следующую версию.

Старую наземную станцию менять не нужно

Одна из практических особенностей Lucky Strike-1.5 – совместимость с наземной станцией предыдущей версии Lucky Strike-1.

То есть подразделениям, которые уже работают с этой платформой, не нужно полностью заменять наземную часть комплекса для перехода на новую модификацию. Это упрощает освоение новой версии и позволяет сохранить привычную для операторов систему управления.

В PG Robotics уже применяли такой эволюционный подход при разработке других моделей. Например, Lucky Strike-2 со временем превратился в версию 2.1, которая получила оптическую навигацию и возможность ориентироваться после потери спутникового сигнала. Милитари 24 подробно рассказывал, как Lucky Strike-2.1 научили возвращаться без GPS.

Видеосистему научили лучше переносить нагрузки

В Lucky Strike-1.5 также появилось активное охлаждение видеосистемы. Это решение уже тестировали на предыдущих модификациях после обратной связи от военных, а теперь оно стало частью новой версии.

Увеличенная грузоподъемность одновременно расширила перечень задач платформы. PG Robotics позиционирует Lucky Strike-1.5 не только как тактический бомбардировщик, но и как многоцелевой дрон для поддержки подразделений, малой аэрологистики, ретрансляции связи и выполнения вспомогательных задач на поле боя.

Именно универсальность стала одной из главных черт семейства Lucky Strike. Компания постепенно развернула его по нескольким направлениям: от относительно простых тактических машин до более сложных разведывательно-ударных комплексов.

Lucky Strike давно стал серийной платформой

PG Robotics работает над семейством Lucky Strike не первый год. По данным компании, первые машины используются на фронте с 2023 года.

За это время производитель значительно расширил масштабы производства. "Милитари 24" ранее рассказывал о людях, создающих дроны PG Robotics, и о производстве более 100 тысяч БПЛА с момента начала серийного выпуска. На тот момент компания заявляла о производственной мощности до 10 тысяч аппаратов в месяц.

Поэтому Lucky Strike-1.5 следует воспринимать не как новый проект с нуля, а как очередную итерацию уже серийной платформы.

Далее последует ночная версия

На Lucky Strike-1.5 развитие первой серии не заканчивается. PG Robotics уже готовит следующие обновления. Среди них – усиление видеосвязи и модификация для работы в ночное время.

Такой подход хорошо показывает, как развиваются украинские фронтовые беспилотники. Вместо ожидания одного большого поколения изготовители выпускают последовательные модификации, в которых устраняют проблемы, обнаруженные в ходе реального использования.

Lucky Strike-1.5 стал именно таким обновлением: больше мощности и полезной нагрузки, более длительный полет, но без необходимости для подразделений полностью переходить на новую наземную инфраструктуру.