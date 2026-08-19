Про нову модифікацію повідомили у PG Robotics. Lucky Strike-1.5 продовжує розвиток сімейства Lucky Strike, яке компанія послідовно допрацьовує на основі досвіду підрозділів Сил оборони. Офіційний сайт виробника вже містить кілька версій цієї платформи з різним обладнанням і можливостями.

До 4 кілограмів навантаження

Головною зміною Lucky Strike-1.5 стала більша потужність. Оновлений дрон може нести до 4 кілограмів корисного навантаження. Залежно від його маси заявлений тактичний радіус становить від 10 до 17 кілометрів, а час перебування у повітрі - від 20 до 50 хвилин. Для цього PG Robotics встановила потужніші двигуни та переробила систему живлення.

"Ми розвивали Lucky Strike-1 на основі досвіду його бойового застосування. У версії 1.5 більше потужності та конфігурацій при збереженні знайомої системи керування", - пояснив співвласник і візіонер PG Robotics Владислав Плаксін.

Саме постійне доопрацювання платформ за відгуками військових стало характерним підходом компанії. У великому інтерв'ю Мілітарі 24 Плаксін раніше розповідав, як PG Robotics створює дрони Lucky Strike та чому польовий досвід впливає на кожну наступну версію.

Стару наземну станцію міняти не потрібно

Одна з практичних особливостей Lucky Strike-1.5 - сумісність із наземною станцією попереднього Lucky Strike-1.

Тобто підрозділам, які вже працюють із цією платформою, не потрібно повністю замінювати наземну частину комплексу для переходу на нову модифікацію. Це спрощує освоєння нової версії та дозволяє зберегти знайому для операторів систему керування.

У PG Robotics уже використовували такий еволюційний підхід під час розвитку інших моделей. Наприклад, Lucky Strike-2 згодом перетворився на версію 2.1, яка отримала оптичну навігацію та можливість орієнтуватися після втрати супутникового сигналу. Мілітарі 24 детально розповідав, як Lucky Strike-2.1 навчили повертатися без GPS.

Відеосистему навчили краще переносити навантаження

У Lucky Strike-1.5 також з'явилося активне охолодження відеосистеми. Це рішення вже випробовували на попередніх модифікаціях після зворотного зв'язку від військових, а тепер воно стало частиною нової версії.

Збільшена вантажопідйомність одночасно розширила перелік завдань платформи. PG Robotics позиціонує Lucky Strike-1.5 не лише як тактичний бомбардувальник, а як багатоцільовий дрон для підтримки підрозділів, малої аерологістики, ретрансляції зв'язку та допоміжних завдань на полі бою.

Саме універсальність стала однією з головних рис сімейства Lucky Strike. Компанія поступово розвела його на кілька напрямів: від відносно простих тактичних машин до складніших розвідувально-ударних комплексів.

Lucky Strike давно став серійною платформою

PG Robotics працює над сімейством Lucky Strike не перший рік. За даними компанії, перші машини використовуються на фронті з 2023 року.

За цей час виробник значно наростив масштаби. Мілітарі 24 раніше розповідав про людей, які створюють дрони PG Robotics, та про виробництво понад 100 тисяч БпЛА від початку серійного випуску. На той момент компанія заявляла про виробничу спроможність до 10 тисяч апаратів на місяць.

Тому Lucky Strike-1.5 варто сприймати не як новий проєкт з нуля, а як чергову ітерацію вже серійної платформи.

Далі буде нічна версія

На Lucky Strike-1.5 розвиток першої серії не закінчується. PG Robotics уже готує наступні оновлення. Серед них - посилення відеозв'язку та модифікація для роботи вночі.

Такий підхід добре показує, як сьогодні розвиваються українські фронтові безпілотники. Замість очікування одного великого покоління виробники випускають послідовні модифікації, в яких усувають проблеми, виявлені під час реального використання.

Lucky Strike-1.5 став саме таким оновленням: більше потужності та корисного навантаження, довший політ, але без необхідності для підрозділів повністю переходити на нову наземну інфраструктуру.