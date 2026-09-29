Истребители уже не первая линия: одна из стран НАТО готовит автоматизированную "стену" против дронов

Одна из стран НАТО завершает создание автоматизированной системы противодействия дронам вдоль восточной границы с Россией. Ее разрабатывали с учетом опыта Украины.

Об этом сообщил Business Insider министр обороны Латвии Райвис Мелнис.

Что известно о системе, которая должна останавливать дроны до истребителей?

Новая система должна работать как первая линия обороны, тогда как истребители НАТО будут использоваться уже в качестве резервного средства. Если беспилотнику удастся пройти через автоматизированную защиту, его смогут перехватить боевые самолеты.

Ожидается, что система будет готова к концу сентября. Она должна автоматически обнаруживать, сопровождать и нейтрализовывать беспилотники, нарушающие воздушное пространство Латвии. Военным останется принимать окончательное решение об уничтожении цели, тогда как значительная часть процесса будет происходить автоматически.

Такой подход также должен решить проблему стоимости перехвата. Для уничтожения относительно дешевого дрона сейчас могут применяться истребители и дорогие ракеты класса "воздух-воздух", что создает невыгодное соотношение затрат.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее подчеркивал, что альянсу необходимо искать более дешевые способы борьбы с беспилотниками, ведь постоянное использование дорогостоящих перехватчиков для уничтожения дешевых БПЛА является экономически затруднительным.

Латвийская система в значительной степени вдохновлена опытом Украины, которая во время войны разрабатывает более дешевые средства борьбы с российскими ударными беспилотниками, в частности дроны-перехватчики. Латвия также сотрудничает с украинскими оборонными компаниями и изучает опыт применения таких технологий.

Важно, чтобы мы сбивали дроны с помощью недорогой, но надежной системы,

– подчеркнул Мелнис.

Он также подчеркнул, что для Латвии восточная граница является не только государственной границей, но и границей НАТО и Европейского Союза. Любой беспилотник, пересекающий ее, фактически входит в воздушное пространство альянса.

Латвия параллельно усиливает воздушную оборону при участии союзников. В частности, в конце сентября страна приняла четыре немецких истребителя Eurofighter для усиления защиты своего воздушного пространства в рамках мероприятий НАТО.

Между тем украинские военные готовятся к масштабному запуску на фронте новых беспилотников, способных уничтожать вражеские цели прямо в воздухе. Первые образцы такого оружия уже успешно уничтожают российские аппараты в реальных боевых условиях.