Про це повідомив Business Insider міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс.

Що відомо про систему, яка має зупиняти дрони до винищувачів?

Нова система має працювати як перша лінія оборони, тоді як винищувачі НАТО використовуватимуться вже як резервний засіб. Якщо безпілотнику вдасться пройти через автоматизований захист, його зможуть перехопити бойові літаки.

Очікується, що систему завершать до кінця вересня. Вона має автоматично виявляти, супроводжувати та нейтралізувати безпілотники, які порушують повітряний простір Латвії. Військовим залишатиметься ухвалювати остаточне рішення про знищення цілі, тоді як значна частина процесу відбуватиметься автоматично.

Такий підхід має також розв'язати проблему вартості перехоплення. Для знищення відносно дешевого дрона зараз можуть застосовувати винищувачі та дорогі ракети класу "повітря-повітря", що створює невигідне співвідношення витрат.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше наголошував, що альянсу необхідно шукати дешевші способи боротьби з безпілотниками, адже постійне використання дорогих перехоплювачів для знищення дешевих БпЛА є економічно складним.

Латвійська система значною мірою натхненна досвідом України, яка під час війни розвиває дешевші засоби боротьби з російськими ударними безпілотниками, зокрема дрони-перехоплювачі. Латвія також співпрацює з українськими оборонними компаніями та вивчає досвід застосування таких технологій.

Важливо, щоб ми зупиняли дрони дешевою, але надійною системою,

– наголосив Мелніс.

Він також підкреслив, що для Латвії східний кордон є не лише державним кордоном, а й кордоном НАТО та Європейського Союзу. Будь-який безпілотник, який перетинає його, фактично входить у повітряний простір альянсу.

Латвія паралельно посилює повітряну оборону за участю союзників. Зокрема, наприкінці вересня країна прийняла чотири німецькі винищувачі Eurofighter для посилення захисту свого повітряного простору в межах заходів НАТО.

Тим часом українські військові готуються до масштабного запуску на фронті нових безпілотників, які здатні знищувати ворожі цілі прямо в повітрі. Перші зразки такої зброї вже успішно ліквідовують російські апарати у реальних бойових умовах.