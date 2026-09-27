Подробиці розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі виданню Новини.LIVE.

Що сказав генерал про дрони-перехоплювачі?

За словами Буданова, масове використання цих систем може розпочатися вже протягом кількох найближчих місяців. За його словами, наразі головним завданням є швидке масштабування виробництва.

Очільник розвідки наголосив, що перевірка нових апаратів відбувається безпосередньо на полі бою.

Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по живому, і вони роблять свою роботу,

– запевний керівник ОП.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські розробники активно шукають рішення для протидії новим російським загрозам, зокрема реактивним безпілотникам. Як зазначав Володимир Зеленський, перехоплювачі від двох вітчизняних компаній вже довели свою ефективність проти швидкісних цілей ворога.

Крім того, військові оглядачі фіксують цікаві результати роботи нових моделей, здатних розвивати швидкість понад 400 кілометрів на годину.

Зазначимо також і те, що використання Росією швидкісних і маневрених реактивних безпілотників змінило характер повітряних тривог у Києві. Через розосереджені в часі запуски дронів столиця може годинами залишатися під загрозою, що перериває робочий процес, призводить до значних щоденних економічних втрат і спричиняє транспортні затори в години пік.

За даними Texty.org.ua, помітне зростання тривалості та частоти тривог у Києві почалося в серпні. Саме тоді повідомлення про застосування Росією реактивних безпілотників стали з'являтися регулярно.