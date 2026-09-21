Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Василь Пехньо. До прикладу, нещодавно одна з українських компаній завершила випробування нового дрона-перехоплювача "Зореліт v5". Він здатен розвивати швидкість до 416 кілометрів за годину, що дозволить збивати реактивні БпЛА "Герань-3" і "Герань-4".

Системне рішення ще шукаємо

Як наголосив Пехньо, вже надходить інформація, що Сили оборони починають збивати реактивні безпілотники за допомогою дронів-перехоплювачів. Наразі не можна сказати, що вдалося знайти системне рішення. Але робота в цьому напрямку триває.

Також не варто забувати й про стандартні "Шахеди". Нещодавно один з таких вдарив поблизу пункту пропуску "Ягодин" біля кордону з Польщею.

Це був звичайний бензиновий "Шахед". Чому так сталося? Росіяни змогли долетіти через погану погоду. Зараз у Києві дощить. Чи будуть перехоплювачі ефективно працювати в таку погоду? Не факт, що саме перехоплювачі стануть тим ефективним рішенням. Але позитивні приклади вже є,

– зауважив Пехньо.

Дрони-перехоплювачі вже збивають реактивні безпілотники: дивіться відео 24 Каналу

Так, нещодавно український дрон-перехоплювач збив російський реактивний безпілотник "Герань-5", який фактично є міні-ракетою. Якщо дійсно вийде масштабувати цю технологію, то результати будуть просто вражаючими.

Якщо цю технологію доведуть до пуття, то це може певним чином перегорнути математику війни. Наразі ми спостерігаємо за дуже успішними пробами пера. Над цим працюють і Сили оборони, і наші виробники,

– зазначив Пехньо.

Раніше для ліквідації крилатих ракет доводилося витрачати ресурси дорогих зенітних ракетних комплексів на кшталт NASAMS, IRIS-T або "Бук".