Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Василий Пехньо. Например, недавно одна из украинских компаний завершила испытания нового дрона-перехватчика "Зорелит v5". Он способен развивать скорость до 416 километров в час, что позволит сбивать реактивные БПЛА "Герань-3" и "Герань-4".

Системное решение пока что ищем

Как подчеркнул Пехньо, уже поступает информация, что Силы обороны начинают сбивать реактивные беспилотники с помощью дронов-перехватчиков. Пока нельзя сказать, что удалось найти системное решение. Но работа в этом направлении продолжается.

Также не стоит забывать и о стандартных "Шахедах". Недавно один из таких нанес удар вблизи пункта пропуска "Ягодин" у границы с Польшей.

Это был обычный бензиновый "Шахед". Почему так произошло? Россияне смогли долететь из-за плохой погоды. Сейчас в Киеве идет дождь. Будут ли перехватчики эффективно работать в такую погоду? Не факт, что именно перехватчики станут тем эффективным решением. Но положительные примеры уже есть,

– отметил Пехньо.

Дроны-перехватчики уже сбивают реактивные беспилотники: смотрите видео 24 Канала

Так, недавно украинский дрон-перехватчик сбил российский реактивный беспилотник "Герань-5", который фактически является мини-ракетой. Если действительно удастся масштабировать эту технологию, то результаты будут просто впечатляющими.

Если эту технологию доработают до конца, то это может в определенной степени перевернуть математику войны. Сейчас мы наблюдаем за очень успешными первыми шагами. Над этим работают и Силы обороны, и наши производители,

– отметил Пехньо.

Ранее для уничтожения крылатых ракет приходилось тратить ресурсы дорогостоящих зенитных ракетных комплексов типа NASAMS, IRIS-T или "Бук".