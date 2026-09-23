Зеленский рассказал, когда Украина может начать производство ракет для Patriot

Президент Украины встретился со своим американским коллегой во вторник, 22 сентября, в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из тем беседы стало разрешение на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

По словам Зеленского, Трамп может предоставить Украине лицензии. Об этом глава государства рассказал во время беседы с журналистами.

Что сказал Зеленский?

Президент Украины во вторник, 22 сентября, во время Генассамблеи ООН встречался со многими лидерами государств. Одной из основных тем, которую обсуждали лидеры, была защита украинского неба.

Зеленский также встретился с Трампом. Они обсуждали возможность предоставления Киеву лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot. Глава государства отметил, что для Украины это очень важно.

Мы обратились к президенту с просьбой помочь ускорить этот процесс. Он положительно относится к вопросу предоставления лицензий,

– рассказал Зеленский.

Он добавил, что запуск производства займет 1–1,5 года. Президент подчеркнул, что это важно именно с точки зрения будущего.

Также СМИ писали, что украинская сторона подняла вопрос об использовании Starlink для поражения целей на территории России. В ответ президент США заявил, что Киеву следует договариваться об этом с Илоном Маском.