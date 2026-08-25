Морской "авианосец" для дронов: в Украине продемонстрировали крупнейший беспилотный катер MAGURA

Семейство украинских морских дронов MAGURA пополнилось новым и одновременно самым крупным представителем. Компания UFORCE разработала MV11 – тяжелую беспилотную платформу, которая уже не задумывалась в первую очередь как дрон-камикадзе. Она может перевозить до 2,2 тонны груза, оставаться в море до семи дней и выступать в качестве носителя для других беспилотных систем.

О новой разработке сообщил Defence Blog со ссылкой на UFORCE.

Дрон MV11 впервые публично продемонстрировали 24 августа в рамках мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины, на Днепре вместе с другими представителями семейства MAGURA.

Самая большая MAGURA в семействе

MV11 заметно отличается от тех MAGURA, с которых начиналась история украинских морских дронов.

Первые аппараты семейства создавались прежде всего как быстрые беспилотные катера для нанесения ударов по российским кораблям. Новинка имеет совершенно иную концепцию – это большая транспортная платформа, которая может находиться вдали от берега и обеспечивать работу других беспилотников.

UFORCE заявляет о полезной нагрузке до 2200 килограммов и автономности до семи дней. Платформа рассчитана на разведку, наблюдение, логистику и обеспечение других морских дронов.

Именно MV11 был среди платформ, которые украинцы увидели на Днепре 24 августа. "Милитари 24" рассказывал, какие морские, наземные и воздушные беспилотники продемонстрировали в Киеве в День Независимости.

Фактически это база для других дронов

Самая интересная особенность MV11 – возможность перевозить и запускать другие беспилотные системы.

В UFORCE описывают платформу как мобильную морскую базу. Большой запас грузоподъемности позволяет использовать ее не только для доставки оборудования, но и для поддержки других беспилотных аппаратов вдали от берега.

Морской дрон может перевозить запасы, топливо или специальное оборудование, а главное – выступать в качестве носителя для более мелких беспилотных систем.

Таким образом, сама MAGURA постепенно превращается из отдельного ударного дрона в целое семейство платформ для различных задач.

Это направление развивалось и раньше. "Милитари 24" писал, что Пентагон ищет беспилотные катера, способные служить носителями воздушных дронов, и MAGURA соответствует части таких требований.

От камикадзе до многофункциональной платформы

За несколько лет эволюция MAGURA вышла далеко за пределы ударов по кораблям.

Сначала именно MAGURA V5 стала одним из символов украинской беспилотной войны на Черном море. В дальнейшем платформа получала новые задачи, включая разведку, перевозку оборудования и использование других систем с борта.

Официально UFORCE сегодня описывает MAGURA как модульную морскую платформу, которая уже выполнила сотни миссий различного типа. Компания разрабатывает варианты для логистики, противоминных задач, работы с беспилотниками и противовоздушной обороны.

Украинские морские дроны уже успели выйти за пределы Черного моря. В июне "Милитари 24" рассказывал, как американские военные впервые применили MAGURA V5 во время учений на Филиппинах. Во время демонстрации морской дрон использовали против корабля-мишени.

MV11 разрабатывался в Португалии

Новый морской дрон создало дизайн- и R&D-бюро UFORCE в Португалии с привлечением международных инвестиций.

При этом компания подчеркивает, что платформа разрабатывалась в первую очередь с расчетом на потребности Сил обороны Украины.

"Это не просто самый большой морской дрон – это платформа, обеспечивающая мультидоменность: один носитель, который несет и запускает другие беспилотные системы вдали от берега", – заявил генеральный директор UFORCE Олег Рогинский.

Именно понятие "мультидоменности" здесь является ключевым. Морской дрон перестает работать только в морской среде. Если он может доставлять и запускать другие системы, одна беспилотная платформа потенциально становится связующим звеном между морскими, воздушными и другими беспилотниками.

MAGURA постепенно превращается в целый беспилотный флот

MV11 демонстрирует, насколько далеко продвинулась концепция MAGURA по сравнению с первыми ударными катерами.

Небольшой одноразовый аппарат должен был добраться до корабля и нанести удар. Большой MV11 задуман, напротив, как многоразовый носитель, который может длительное время оставаться в море, перевозить оборудование и обеспечивать работу других систем.

Поэтому наиболее показательная характеристика новинки – даже не грузоподъемность в 2,2 тонны. Важнее то, что украинские морские дроны постепенно объединяются в семейство взаимосвязанных платформ. Одни могут выполнять ударные задачи, другие – разведку и ПВО, а самый большой MV11 должен стать для них транспортом и мобильной базой вдали от побережья.