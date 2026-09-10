Дальность – свыше 1500 километров: в Германии начнут массовое производство новых ракет дальнего действия

Европа активно расширяет свои оборонные мощности для укрепления безопасности на континенте. Новый масштабный проект превратит Германию в главную площадку по производству высокоточного оружия с большим радиусом действия.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о производстве ракет дальнего действия в Германии?

Американская оборонная корпорация Covenant откроет в Лейпциге площадку по изготовлению компонентов для ракет дальнего действия. Компания инвестирует средства в создание долгосрочных производственных мощностей в немецкой Саксонии.

По словам генерального директора Covenant Эбигейл Денбург, расширение присутствия в Европе позволит производить детали для высокоточных крылатых ракет Anthem. Производственный комплекс в Лейпциге станет центром деятельности предприятия на континенте и будет играть ключевую роль в обеспечении европейских армий.

Благодаря этому проекту Германия станет крупнейшей производственной базой концерна, опередив объекты в США и Израиле. Первую партию из 1000 крылатых ракет Anthem планируется выпустить уже в 2027 году, а в дальнейшем объемы производства могут вырасти до 5000 единиц в год.

Эти ракеты способны нести боевую часть весом 200 килограммов, а дальность их полета превышает 1500 километров. Для сравнения: немецкие ракеты Taurus, находящиеся на вооружении Бундесвера, имеют дальность полета около 500 километров.

По данным компании, она уже привлекла более 250 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов оборонного предприятия – фонд Founders Fund миллиардера Питера Тиля, известного связями с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Украина совместно с европейскими партнерами разрабатывает систему ПВО Freyja как более дешевую альтернативу Patriot для перехвата баллистических ракет. Проект возглавляет украинская компания Fire Point, а к разработке привлечены Thales, Leonardo, Diehl и Saab.

Стоимость одного перехватчика планируется на уровне около 700 тысяч долларов. Первое испытание с перехватом баллистической ракеты ожидается к середине 2027 года, хотя эксперты допускают, что система будет готова только в 2028 году.