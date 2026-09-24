Третий армейский корпус первым в мире применил НРК-разминировщики во время наступления

В Донецкой области продолжается наступательная операция "Вивальди". В ходе операции Третий армейский корпус стал первым воинским подразделением, что применило наземные роботизированные комплексы (НРК) для разминирования и поддержки штурмовых действий.

На направлении Шандриголового НРК расчистили 30 километров маршрутов. Об этом сообщает 24 Канал.

Что говорят военные Третьего армейского корпуса?

В "Тройке" отметили, что главная цель внедрения этих технологий – замена пехоты роботами на наиболее опасных участках. Это должно помочь сохранить жизни украинских защитников.

Роботы справились со сверхсложным участком всего за две ночи, тогда как двум ротам саперов на это понадобилась бы неделя. Главный результат применения технологии – абсолютное отсутствие потерь среди саперов,

– отметили военные.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий в обращении по поводу начала второго этапа операции "Вивальди" подчеркнул, что сохранение личного состава во время наступления путем использования, по возможности, дронов остается приоритетом при планировании и ведении боевых действий.

Часто спрашивают: а как насчет наших потерь? Отвечаю: мы минимизируем их всеми возможными способами. Во время штурмовых действий впереди пехоты всегда идут БПЛА и НРК,

– подчеркнул Билецкий.

Как военные используют НРК?

Третий армейский корпус сообщил, что им удалось разработать новую схему применения НРК и масштабировать ее от уровня отделения до корпуса. Разминировать территории исключительно с помощью саперов, в условиях открытой местности и сплошных зон поражения, было бы невозможно.

Однако роботизированные комплексы уже способны снять около 60 % противопехотных мин в зоне ответственности корпуса. Помимо разминирования, наземные дроны способны эффективно дистанционно минировать пути продвижения врага.

Один экипаж за сутки способен заминировать до 200 метров местности, изолируя район боевых действий и срывая подход вражеских резервов. Кроме того, НРК могут обеспечить бесперебойную логистику на передовой. Наземные дроны могут эвакуировать раненых, доставлять провиант, стройматериалы и оборудование, минимизируя риски для пехоты.

Напомним, что во время второго "сезона" операции "Вивальди" бойцы "Третьего армейского корпуса" освободили населенные пункты Шандриголове и Дерилове, а также установили полный контроль над Дробишевым. Украинские защитники вернули под свой контроль уже 125 квадратных километров территории.