До конца года мы хотим освободить участок фронта без привлечения людей, – СЕО DEVDROID

На фронте появляются новые роботизированные комплексы, спектр функций НРК отечественных компаний расширяется, как и объем выполненных ими миссий. Производителям, прежде чем приступать к очередной разработке, важно иметь запрос. Для этого они поддерживают диалог с украинскими подразделениями.

СЕО компании DEVDROID Юрий Порицкий в беседе с 24 Каналом рассказал об амбициозной цели, которую поставили перед собой специалисты компании и планируют реализовать к концу 2026 года, чтобы облегчить выполнение задач Силам обороны Украины и сохранить личный состав.

Цель ближайших месяцев – чтобы НРК сам деоккупировал участок

С начала 2026 года наземные роботизированные комплексы уже реализовав на поле боя более 112 тысяч миссий. Роботы призваны сохранить жизни украинских военных, выполняя определенные задачи в самых опасных секторах фронта вместо них.

Мы поставили перед собой цель создать средства, способные проникнуть в населенный пункт или на поле и освободить без участия людей до 10 километров оккупированной территории. Нам нужно показать, что роботы добрались до участка, отработали, закрепились там, уничтожили противника, а затем туда вошла украинская пехота,

– поделился планами Порицкий.

Он отметил, что компания взаимодействует с несколькими воинскими подразделениями, которые хотят воплотить это в жизнь. СЕО компании DEVDROID выразил надежду, что эта цель будет достигнута, и определенный участок на фронте будет возвращен исключительно благодаря роботам.

Мы помогаем им средствами, настройками. Надеюсь, что эта цель к концу года будет достигнута и какой-то участок будет возвращен без привлечения людей. Просто предоставить средства – недостаточно, должна быть техническая поддержка, обучение, объединение всего в единую информационную систему по многим направлениям. Мы готовы дать подразделениям своих специалистов, которые приедут и помогут в настройке, тестировании, проверке,

– заверил Порицкий.

Полная версия интервью с Юрием Порицким: смотрите видео